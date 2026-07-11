Officiel : Manchester City recrute la pépite convoitée par Arsenal

Le Manchester City FC a officialisé ce samedi la signature de l'ailier anglais Jérémie Monga, l'une des pépites les plus courtisées du football britannique, après avoir devancé Arsenal dans la course à son recrutement. Le club poursuit ainsi sa politique de recrutement de jeunes talents en vue de l'avenir.

Le jeune international anglais, qui a fêté hier ses 17 ans, a signé un contrat de cinq ans, le liant au club jusqu’en 2031.

Formé à Leicester City depuis les U9, le jeune international anglais s’est distingué par sa vitesse, son dribble, sa puissance et son sens du but, autant d’atouts qui lui ont permis de monter rapidement les échelons des équipes de jeunes.

Grâce à sa progression fulgurante, il a intégré l’équipe U21 de Leicester à seulement 15 ans, un exploit qui atteste de l’ampleur de son talent.

Un talent qui a battu les records de Bellingham

À 15 ans, 3 mois et 22 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League 2, lors d’une rencontre face à Aston Villa en novembre 2024.

Quelques mois plus tard, il fait ses débuts en Premier League en entrant en jeu en seconde période lors de la rencontre entre Leicester City et Newcastle United, qui se termine par une défaite 3-0 de son équipe en avril 2025.

Il est alors devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, avant de totaliser sept apparitions sous les couleurs des Foxes lors de l’exercice 2024-2025.

La saison suivante (2025-2026), il devient le plus jeune joueur à débuter un match officiel pour les Foxes, aligné d’entrée en Coupe de la Ligue anglaise (Carabao Cup) contre Huddersfield Town en août 2025.

Quelques jours plus tard, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Championship (deuxième division anglaise) en inscrivant un but lors de la défaite 2-1 de Leicester face à Preston, à seulement 16 ans et 37 jours, battant le record précédemment détenu par le milieu de terrain anglais Jude Bellingham.

Le choix idéal

Munga a exprimé sa joie de rejoindre Manchester City, affirmant que la décision s’était imposée à lui dès le premier instant.

« Quand j’ai appris que Manchester City s’intéressait à moi, j’ai tout de suite compris que c’était le choix idéal pour moi », a déclaré Monga. « Pour tout jeune footballeur, rejoindre ce grand club est un rêve qui devient réalité. »

Il a ajouté : « Manchester City est le meilleur club d’Angleterre depuis dix ans et il offre de réelles opportunités aux joueurs issus de son centre de formation, à l’image de Phil Foden ou Nico O’Reilly. La voie vers l’équipe première est claire et accessible. C’est un immense honneur d’être ici et je suis très heureux de commencer cette aventure. »

De son côté, Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, s’est félicité de l’arrivée du joueur, soulignant que le club avait réussi à recruter l’un des plus grands talents anglais.

Viana a déclaré : « Jérémie est un joueur tout à fait exceptionnel, qui a démontré un immense potentiel dès son plus jeune âge… Nous l’avons suivi de près pendant son passage à Leicester City, et nous sommes convaincus qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour continuer à progresser. »

Il conclut : « À seulement 17 ans, nous estimons que ce cadre est idéal pour son épanouissement. Nous avons hâte de l’accompagner à chaque étape de son parcours avec Manchester City. »

Un joyau anglais change de cap au moment décisif

En conclusion du communiqué officiel, le club lui a souhaité la bienvenue et lui a exprimé ses vœux de réussite sous ses nouvelles couleurs.

Selon le journal « The Athletic », Manchester City a réussi à conclure le transfert après une concurrence acharnée avec Arsenal, qui était le plus proche de signer le joueur ces derniers temps.

Selon le média britannique, les dirigeants mancuniens ont accéléré dans les dernières heures et trouvé un accord avec Leicester prévoyant un paiement initial de 10 millions de livres sterling, plus 2,5 millions de livres de bonus liés aux performances, afin d’assurer l’arrivée de l’un des plus grands espoirs anglais.