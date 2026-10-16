Officiel : les dates des matches de la Supercoupe d'Arabie saoudite 2026 fixées

La Fédération saoudienne de football a dévoilé les dates des matches de la Supercoupe nationale, qui se déroulera au Koweït à la fin de l'année en cours.

Le tirage au sort de la Supercoupe d'Arabie saoudite avait eu lieu avant-hier, mercredi, et a donné lieu à une affiche explosive entre Al Ahli et Al Qadsiah en demi-finale, l'autre rencontre opposant Al Nassr à Al Khaleej.

Le compte officiel de la compétition sur le site "X" a publié une image annonçant que le match entre Al Ahli et Al Qadsiah se tiendra le 19 décembre prochain, à 20 heures précises, heure de La Mecque.

Quant à l'autre rencontre, entre Al Nassr et Al Khaleej, elle aura lieu le 20 décembre prochain, également à 20 heures, heure de La Mecque.

La finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, entre les vainqueurs des deux rencontres, se jouera le 23 décembre prochain, à 20 heures, heure de La Mecque.

Rappelons qu'Al Ahli est le tenant du titre de la Supercoupe d'Arabie saoudite, remportée la saison dernière après sa victoire sur Al Nassr en finale aux tirs au but, à l'issue du temps réglementaire et des prolongations conclus sur un score de parité de 2-2.