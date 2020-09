OFFICIEL - Leeds confirme la prolongation de Bielsa

L'entraîneur argentin était sans contrat mais a accepté de rester pour la première saison du club dans l'élite anglaise après 16 ans d'absence.

Excellente nouvelle pour le promu, , Marcelo Bielsa sera bien sur le banc des pensionnaires d'Elland Road cette saison. Ce jeudi, Marcelo Bielsa avait confirmé qu'il allait poursuivre l'aventure avec le dernier vainqueur du Championship avant le premier match de son équipe en face à ce week-end, bien qu'aucun contrat ne soit encore signé. C'est désormais chose faite, ce vendredi. Leeds a confirmé la prolongation de contrat de l'ancien technicien de l' .

"Leeds United est heureux de confirmer que Marcelo Bielsa a signé un nouvel accord d'un an avec le club pour rester l'entraîneur pour la saison 2020/21. Sous son mandat, en commençant par une belle victoire 3-1 contre à Elland Road en août 2018, l'ancien sélectionneur de l' et du a pris en charge un total de 100 matchs pour Leeds, en remportant 56, 17 matches nuls et 27 défaites en deux saisons. La saison dernière, Bielsa a guidé Leeds vers le titre du Sky Bet Championship, remportant le championnat avec 10 points et créant l’histoire de la campagne du centenaire du club", a indiqué le club dans son communiqué.

#LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club — Leeds United (@LUFC) September 11, 2020

Le contrat entre Marcelo Bielsa et Leeds United avait expiré au terme de la saison 2019-2020 mais le club anglais a travaillé dur pour faire revenir l'entraîneur argentin qui a permis à Leeds United de retrouver la Premier League après 16 ans d'absence dans l'élite du football anglais. "Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United", avait confirmé Bielsa lors de la conférence de presse d'avant-match de jeudi. "Tout a été réglé et il est certain que je serai ici cette saison, mais comme à chaque négociation, rien n'est fait tant que ce n'est pas fait."

Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il y avait un retard dans l'accord d'un nouveau contrat, Bielsa a déclaré: "Ce n'est pas important. Je travaille à 100% depuis que nous avons été promus. Le club, les fans, les joueurs, ils méritent tous d'être jouer en Premier League". Leeds United n'aurait pas pu avoir un premier match plus difficile qu'un voyage à Anfield pour son retour en Premier League, où Liverpool est invaincu en championnat depuis avril 2017.