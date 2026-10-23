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Hussein Hamdy
Traduit par

Officiel : le Wydad annonce son nouvel entraîneur

N. Nabi
WAC Casablanca
Botola Pro
Tunisie
Maroc

L'ère de la correction du cap

Le club marocain du Wydad a annoncé ce vendredi la nomination du Tunisien Nasreddine Nabi comme entraîneur de l'équipe pour la saison en cours.

Dans un communiqué publié sur son compte officiel Facebook, le Wydad a déclaré : « Le club annonce la nomination du technicien tunisien Nasreddine Nabi au poste d'entraîneur de l'équipe première, et ce jusqu'à la fin de la saison sportive en cours. »

Et d'ajouter : « Cette nomination reflète la volonté du club de tirer profit de l'expérience du technicien Nasreddine Nabi et de ses compétences d'entraîneur, afin de diriger l'équipe première durant la prochaine étape, de travailler au développement de ses performances et de renforcer sa présence compétitive dans les différentes échéances. »

Et de conclure : « Alors que le Wydad Athletic Club souhaite la bienvenue à son entraîneur Nasreddine Nabi, il lui adresse tous ses vœux de réussite et de succès dans ses fonctions, ainsi que dans sa contribution à l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des aspirations des supporters du Wydad. »

Le Wydad occupe la neuvième place au classement du championnat marocain avec 5 points après 4 journées.

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