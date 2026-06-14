Officiel : le Real Madrid recrute un joueur portugais

Le Real Madrid a officialisé ce dimanche la signature de la milieu de terrain portugaise Andréia Gasento, en provenance de la Real Sociedad, sous un contrat de quatre saisons valable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2030. un transfert qui renforce le milieu de terrain de l’équipe féminine du Real Madrid avec une internationale expérimentée de la Liga.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club confirme que la milieu de terrain de 24 ans, régulièrement alignée avec la sélection portugaise, intégrera l’effectif madrilène en début de saison prochaine, après quatre années passées au Real Sociedad.

Pivot indispensable au milieu de terrain de la Real Sociedad ces quatre dernières années, elle a livré des performances telles qu’elle s’est attiré l’intérêt des cadors de la Liga, avant que le Real Madrid n’emporte la décision.

Formée au Sporting CP, où elle a joué de 2019 à 2022 et remporté la Coupe du Portugal ainsi que la Supercoupe, elle avait ensuite rejoint la Liga pour s’engager avec la Real Sociedad.