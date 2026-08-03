Officiel : le Real Madrid annonce le départ de sa star vers la Premier League

Le Real Madrid a annoncé, ce lundi, le transfert de l'un de ses joueurs de premier plan vers la Premier League anglaise.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid a indiqué que son joueur Gonzalo García rejoignait Fulham, après qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour finaliser la transaction.

Le communiqué ajoute : « Gonzalo García est arrivé au Real Madrid en 2014, alors qu'il n'avait que 10 ans, et il a fait partie du club pendant 11 saisons. »

Et de poursuivre : « Sous le maillot de l'équipe première, Gonzalo García a réussi à remporter une fois la Coupe du monde des clubs et une fois le championnat d'Espagne. »

Le texte continue : « Gonzalo García a toujours incarné les valeurs du Real Madrid, qui a remercié le joueur pour son engagement et son dévouement tout au long des années passées au sein du club. »

Il conclut : « Le Real Madrid affirme que le club restera toujours sa maison, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille toute la réussite dans la nouvelle étape de sa vie. »

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a rapporté sur son compte du réseau « X » que la transaction s'est conclue moyennant une somme fixe de 40 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 2 millions d'euros de bonus, le Real Madrid conservant 30 % sur la valeur d'une future revente du joueur, ainsi qu'un droit de préférence sur toute offre visant à le faire revenir à « Santiago Bernabéu ».

