Officiel : la Coupe d'Asie en Arabie saoudite reportée

La Confédération asiatique de football a annoncé ce mardi le report de la phase finale de la Coupe d'Asie 2027, prévue en Arabie saoudite, qui se tiendra désormais du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028, au lieu de sa date initiale fixée entre le 7 janvier et le 5 février 2027.

La Confédération asiatique a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « À l'issue de discussions approfondies et de concertations étroites avec le comité local d'organisation de la Coupe d'Asie Arabie saoudite 2027 et la Fédération saoudienne de football, la Confédération asiatique de football a confirmé que la prochaine édition du joyau des tournois du continent, initialement prévue du 7 janvier au 5 février 2027, se tiendra désormais du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. »

Elle a ajouté : « Le comité d'organisation de la Coupe d'Asie au sein de la Confédération asiatique de football a approuvé le report du tournoi le plus prestigieux des sélections nationales, au regard des circonstances actuelles et des développements que connaît la région, ainsi que des considérations qui pourraient en découler en matière d'arrangements de voyage et d'aspects logistiques. Les nouvelles dates du tournoi seront soumises à la Fédération internationale de football association afin d'obtenir son approbation. »

Elle a poursuivi : « Cette décision fait suite aux circonstances inhabituelles qui empêchent l'organisation et le déroulement du tournoi conformément au calendrier initial, ce qui a rendu son report nécessaire dans l'intérêt de l'ensemble des sélections participantes, des responsables, des supporters et de toutes les parties concernées. »

Elle a enchaîné : « La Confédération asiatique de football salue l'engagement de la Fédération saoudienne de football et du comité local d'organisation à offrir un tournoi de classe mondiale aux joueurs du continent et à leurs supporters. »

Elle a ajouté : « La Confédération asiatique continuera de travailler en étroite collaboration avec le comité local d'organisation, les fédérations nationales membres participantes, ses estimés sponsors, ses partenaires de diffusion et ses partenaires commerciaux ainsi que toutes les parties concernées, afin d'organiser un tournoi exceptionnel à la hauteur du statut de la plus ancienne des compétitions de sélections nationales masculines en Asie, et de l'excellence opérationnelle qui lui est associée, tout en réduisant l'impact du report au niveau le plus bas possible. »

Elle a conclu : « De nouvelles mises à jour seront annoncées via les canaux officiels de la Confédération asiatique de football. »