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La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de tous les matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2026-2027.

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La Confédération africaine de football a confirmé cette information, dans un communiqué publié sur son site officiel.

C'est la première fois que la VAR sera utilisée lors de la phase de groupes des compétitions interclubs africaines, son usage s'étant jusqu'ici limité aux phases à élimination directe de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Avec le coup d'envoi de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, ce vendredi 27 novembre 2026, cette technologie apportera un soutien supplémentaire aux arbitres des rencontres et contribuera grandement à élever le niveau de la gestion des matchs et de l'arbitrage pour le hisser parmi les meilleurs au monde.

« Sous la direction de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, la CAF a donné la priorité à l'investissement dans les infrastructures du football et la technologie, au développement de l'arbitrage et à l'élévation des compétitions à un niveau professionnel », a déclaré la CAF dans son communiqué.

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Et d'ajouter : « La mise en place de cette technologie a été rendue possible grâce au programme de l'Académie VAR de la CAF, qui a fourni la technologie nécessaire, ainsi que la formation et la qualification d'arbitres vidéo compétents au sein des six unions zonales de la CAF ».

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La CAF a poursuivi : « Les stages de formation spécialisés dans la VAR, organisés au niveau des unions zonales et du continent africain, contribuent également à élargir le vivier d'arbitres qualifiés et expérimentés dans ce domaine ».

Cet effort accru dans la formation d'arbitres hautement compétents vise à renforcer la cohérence des décisions arbitrales et à consolider la confiance dans l'arbitrage africain et dans le football africain.

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La Confédération africaine de football avait progressivement étendu l'utilisation de la VAR à ses principales compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des nations, la Coupe d'Afrique des nations féminine et les compétitions interclubs africaines.

Une évolution majeure

Ces dernières années, l'arbitrage africain a fait l'objet d'initiatives de plus en plus nombreuses de la part de la CAF, dans le cadre d'un plan visant à améliorer les compétences des arbitres, à élargir le nombre d'officiels qualifiés pour diriger les grands matchs et à réduire les erreurs qui pèsent sur les résultats des compétitions continentales.

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Dans ce contexte, la CAF a lancé en août 2024 un programme spécialisé baptisé Académie VAR, destiné aux 54 fédérations nationales membres, afin de former une nouvelle génération d'arbitres capables de maîtriser les technologies modernes dans les compétitions nationales et internationales.

Le programme visait à toucher 180 arbitres grâce à des ateliers de formation répartis entre les unions zonales. Cette initiative a couvert les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre, du Sud, du Nord et de l'Est du continent, afin d'élargir l'accès aux programmes de qualification et d'éviter que l'expertise reste concentrée entre les mains d'un groupe restreint d'arbitres.

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Raul Chipenda, directeur du développement technique de la CAF, a affirmé que le développement de l'arbitrage passe par l'augmentation du nombre d'arbitres rompus à l'utilisation de la technologie, plutôt que par le recours à un petit groupe d'experts, soulignant l'importance pour le continent de disposer d'un large vivier de talents capables de rivaliser au plus haut niveau.

En octobre 2026, la Confédération africaine a tenu sa conférence stratégique au Cap-Vert, avec la participation de responsables techniques et d'experts du développement du football, afin de discuter des moyens de faire progresser le jeu au sein des fédérations membres. Les réunions ont également mis l'accent sur l'importance d'améliorer la gestion des compétitions et de développer les aspects techniques et organisationnels.