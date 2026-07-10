Le club saoudien d'Al-Ittihad a officialisé la nomination de l'Allemand Jens Wessing au poste d'entraîneur de l'équipe première, en remplacement du Portugais Sérgio Conceição.

Le club avait décidé de se séparer de Conceição en fin de saison dernière, le technicien portugais n’ayant remporté aucun titre et ayant terminé à la cinquième place du championnat Roshen.

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Le compte officiel du club a diffusé sur le réseau social « X » une vidéo annonçant la signature de l’Allemand Jens Wessing, jusqu’alors à la tête du club japonais Gamba Osaka, pour prendre les rênes de l’équipe lors de la nouvelle saison.





Dans un communiqué officiel, le club a précisé que le jeune technicien allemand dirigera l’« Amid » pour les deux prochaines saisons, jusqu’en été 2028.

Si son expérience comme entraîneur principal est encore limitée—il n’a dirigé que la seconde partie de la saison dernière avec le club japonais—il a toutefois mené son équipe vers la victoire en Ligue des champions de l’AFF 2 face à Al-Nassr (1-0).

Auparavant, il avait exercé comme adjoint dans plusieurs clubs de renom (Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Benfica) sous la direction de Roger Schmidt, son mentor.