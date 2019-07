Officiel - Joao Miranda quitte l'Inter Milan et rejoint la Chine

Après quatre saisons réussies du côté de l' , Joao Miranda a décidé de quitter le club lombard pour rejoindre la .

Le défenseur central brésilien a résilié son contrat avec les Nerazzurri, alors qu'il était lié à cette équipe pour encore une année. L'ancien joueur de l' va s'engager avec le Jiangsu Suning, où il a trouvé un accord salarial.

L'Inter Milan a déjà trouvé son remplaçant puisque son ancien partenaire des Colchoneros, Diego Godin, a officiellement signé pour trois ans au début du mois de juillet.

