OFFICIEL : Joao Cancelo prolonge de deux à Manchester City

Âgé de 27 ans et arrivé à Manchester City durant l'été 2019, Joao Cancelo est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le latéral droit a été récompensé de ses bonnes performances ce mardi, lui qui a officiellement prolongé son contrat de deux ans. Il est désormais lié aux champions d'Angleterre jusqu'en 2027.

Cancelo, l'homme à tout faire de Guardiola

Véritable couteau suisse de Pep Guardiola, qui l'a déjà utilisé à 30 reprises toutes compétitions confondues cette saison, Joao Cancelo se montre régulièrement décisif. L'ancien de la Juventus Turin a inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives. Dans le communiqué officiel publié ce jour, le principal intéressé a fait étalage de sa joie.

"Manchester City est un club fantastique, je suis donc incroyablement heureux d'avoir signé ce nouvel accord. Les joueurs de City ont tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel, avec des installations incroyables, des coéquipiers de classe mondiale et un manager incroyable qui nous pousse chaque jour", s'est ainsi félicité le Portugais, heureux de poursuivre son développement dans un club qui pousse le professionnalisme à son paroxysme.

"Gagner plus de trophées avec cette équipe"

"Il n'y a pas de meilleur endroit pour jouer au football et c'est un plaisir de travailler ici. J'ai tellement de choses à accomplir avant la fin de ma carrière, et Manchester City m'offre la meilleure chance de réaliser mes ambitions. Ce nouveau contrat signifie que je peux maintenant me concentrer entièrement sur l'amélioration de mon jeu et sur le fait de gagner plus de trophées avec cette équipe". Depuis 2019, il a remporté trois trophées avec City.