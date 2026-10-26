L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a été sacré du Ballon d'Or 2026, lors de la cérémonie organisée ce lundi dans la capitale britannique Londres, au terme d'une saison exceptionnelle marquée par son éclat tant sur le plan offensif que collectif.

Ce sacre du capitaine de l'équipe d'Angleterre, le premier de sa carrière, intervient après sa contribution à une saison réussie du Bayern Munich, qui a remporté les titres du championnat d'Allemagne, de la Coupe d'Allemagne et de la Supercoupe d'Allemagne, lui permettant de décrocher le trophée en devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Kane a affiché des statistiques offensives impressionnantes au cours de la saison 2025-2026, inscrivant 61 buts et délivrant 7 passes décisives en 51 matchs avec le Bayern Munich, ce qui lui a valu de remporter le trophée grâce à sa prolificité et à sa régularité devant le but.

Avec l'équipe d'Angleterre, Kane a marqué 6 buts et délivré une passe décisive en 7 matchs lors de la Coupe du monde 2026, confirmant sa capacité à mener l'attaque de sa sélection et terminant la compétition parmi les meilleurs buteurs, après avoir contribué par ses buts au parcours de l'Angleterre au Mondial, qui s'est achevé par une troisième place.

Sur l'ensemble de la saison, Harry Kane a disputé 65 matchs avec le Bayern Munich et l'équipe d'Angleterre, au cours desquels il a inscrit 73 buts et délivré 8 passes décisives, remportant trois titres avec le club bavarois.

Ce sacre offre à Kane une reconnaissance exceptionnelle pour sa saison remarquable, après avoir conjugué de solides statistiques individuelles et des titres collectifs avec le Bayern Munich, confirmant son statut parmi les meilleurs attaquants au monde.

Harry Kane devient ainsi le premier Anglais à remporter cette prestigieuse récompense depuis 2001, année où l'avait remportée Michael Owen, ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid, et le cinquième de manière générale, après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) et Kevin Keegan (1978 et 1979).

Il est à noter que Harry Kane a également remporté lors de la même cérémonie le trophée Gerd Müller du meilleur buteur de l'année 2026.