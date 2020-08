OFFICIEL - Benfica s’offre Vertonghen et Everton Soares

En attendant peut-être Edinson Cavani, Benfica a officialisé les signatures de Jan Vertonghen, Everton Soares et Luca Waldschmidt.

Rattrapé puis distancé par le cette saison pour le titre de champion du , le SL compte bien se rattraper la saison prochaine. Après avoir rappelé Jorge Jesus sur le banc, les Lisboètes poursuivent leur recrutement intelligent et ambitieux.

En attendant de parvenir à un possible accord avec Edinson Cavani, le club portugais s’est offert trois recrues de poids pour la saison prochaine. Ayant passé sa visite médicale jeudi, Jan Vertonghen a été officiellement présenté, ce vendredi. Le défenseur belge (33 ans) arrive libre dans la capitale portugaise et va apporter son expérience acquise durant ses huit années à et ses 118 sélections avec les Diables Rouges.

✍️ Vertonghen assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2023!#PeloBenfica pic.twitter.com/3jEraEmCy7 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

Recruté pour les trois prochaines saisons, le natif de Saint-Nicolas évoluera avec Everton Soares (24 ans). Et c’est peut-être là le gros coup des dirigeants du Benfica. Révélation de la dernière Copa América remportée par le , l’attaquant du Grêmio n’avait finalement pas sauté le pas vers l’Europe dans la foulée malgré les intérêts de plusieurs clubs anglais comme…Everton.

Pour le virevoltant Brésilien, Benfica n’a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie puisqu’on parle d’un transfert à plus de vingt millions d’euros, ainsi qu’un pourcentage à la revente pour le Grêmio. Le secteur offensif va être largement revu puisque Luca Waldschmidt rejoint lui aussi le SBL en provenance de .