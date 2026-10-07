Officiel : Arsenal prolonge le contrat d'Arteta

Arsenal a annoncé la prolongation de son entraîneur espagnol Mikel Arteta, avec un contrat de longue durée, lui permettant ainsi de poursuivre son aventure au sein des Gunners pour une nouvelle période, jusqu'en 2030.

Arteta avait mené Arsenal au titre de Premier League la saison dernière pour la première fois depuis 2004, et avait également atteint la finale de la Ligue des champions, mais il s'était incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain.

Arsenal a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel, ce mercredi : « Nous avons le plaisir d'annoncer que Mikel Arteta a signé un nouveau contrat de longue durée avec Arsenal. »

Et d'ajouter : « Ce nouvel accord reflète notre conviction commune selon laquelle les progrès que nous avons réalisés et le succès de la saison dernière marquent le début d'une période remarquable de notre histoire. »

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Le communiqué poursuit : « Mikel est devenu notre septième entraîneur à décrocher le titre la saison dernière, puisque nous avons été sacrés champions pour la quatorzième fois. Il s'agissait de notre quatrième titre en Premier League, et de notre premier depuis 22 ans. »

Il est précisé : « Ensemble, nous continuons de nous concentrer sur la consolidation de ce succès, sur la lutte pour les grands titres de manière durable, et sur le renforcement continu du lien profond qui unit le club et nos supporters. »

Les coprésidents Stan et Josh Kroenke ont déclaré : « Le voyage a été formidable jusqu'ici, et nous sommes impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve dans cette relation si particulière. La saison dernière a été un moment historique dans l'histoire d'Arsenal, un moment où nous avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Et nous sommes déterminés à en créer bien d'autres dans les années à venir. »

Et de poursuivre : « Nous avons un lien particulier avec Mikel. Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli depuis son retour au club en 2019. »

De son côté, Arteta a déclaré : « C'est un grand honneur d'engager mon avenir avec le club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal. Ce club est unique en son genre, par sa personnalité si particulière et par le sentiment qu'il vous procure, et je ressens une immense fierté à l'idée que notre parcours ensemble se poursuive. »

Il a ajouté : « Nous avons déjà construit un lien particulier et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est que ce n'est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je suis extrêmement reconnaissant envers Stan et Josh pour leur confiance et leur soutien, et c'est un honneur pour moi de diriger ce club durant cette étape particulière de son histoire longue de 140 ans. »

Il a conclu : « C'est un immense moment de fierté pour moi et pour ma famille. Je ressens l'amour et le respect de nos merveilleux supporters, et je le leur rends bien en retour. »

Mikel a été nommé entraîneur principal d'Arsenal en décembre 2019, et il a dirigé 361 matches toutes compétitions confondues, avec un pourcentage de victoires de 62,05 %, le meilleur ratio pour tout entraîneur à plein temps dans l'histoire du club londonien.







