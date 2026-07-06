Officiel : Al-Qadsia sort un joueur d’Al-Hilal de l’enfer d’Inzaghi

Le club d’Al-Hilal a officialisé ce jour le transfert de l’attaquant Mohammed Al-Qahtani vers Al-Qadisiyah, en accord avec le conseil d’administration présidé par le prince Nawaf ben Saad.

Le club a remercié le joueur pour sa contribution durant son engagement et lui a souhaité plein succès dans cette nouvelle étape.

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Sous le maillot du « Chef », il a contribué à remporter neuf titres : deux championnats d’Arabie saoudite, trois Coupes du Gardien des Deux Saintes Mosquées, deux Supercoupes d’Arabie saoudite, la Ligue des champions de l’Asie et le championnat de Riyad.

Il a également pris part à une édition de la Coupe du monde des clubs avec le club de Riyad avant de clore son aventure bleue en s’engageant avec Al-Qadisiyah.

Son départ s’inscrit dans le cadre des ajustements estivaux opérés par Al-Hilal, qui procède actuellement à une restructuration de son effectif sous la direction de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.

Tout au long de son passage au club, il a souffert d’un manque de temps de jeu et d’une marginalisation constante de la part du technicien transalpin.