Le club saoudien Al-Ahli a mis fin aux spéculations sur l’avenir de la star algérienne Riyad Mahrez en annonçant officiellement son départ, après trois saisons sous le maillot rouge et blanc. Cette décision intervient malgré un large mouvement de soutien de la part des supporters, qui réclamaient le maintien du capitaine des Verts pour une saison supplémentaire.

Cette décision stratégique s’oppose pourtant au vœu d’une large frange des supporters des « Al-Raqi », qui espéraient conserver le capitaine des Verts pour une saison supplémentaire, tant ses performances sous le maillot rouge ont été déterminantes dans les succès récents du club.

Ces derniers jours, le feuilleton Mahrez a connu des rebondissements : son nom a circulé dans les rumeurs de départ après l’activation d’une clause de résiliation, tandis que des sources affirmaient qu’il voulait rester et avait même contacté la direction pour trouver une issue lui permettant de prolonger son séjour.

Malgré ces démarches, la direction a préféré poursuivre son projet de reconstruction et d’rajeunissement de l’effectif en vue de la nouvelle saison, mettant ainsi fin au passage de l’une de ses plus grandes stars.

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Au cours de son passage à l’Al-Ahly, Mahrez s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’histoire récente du club, contribuant à deux titres en Ligue des champions de l’Asie ainsi qu’à la Supercoupe d’Arabie saoudite, sans oublier ses nombreuses réalisations offensives et ses interventions décisives.

Le départ de la star algérienne s’inscrit dans une vague de changements majeurs à Al-Ahly cet été, après celui de l’Ivoirien Franck Kessié, et alors que d’autres étrangers, comme le Brésilien Roger Ibáñez, pourraient également quitter le club dans le cadre de la restructuration sportive.

Dans les prochains jours, la direction rouge devrait entamer les démarches pour recruter un nouvel ailier étranger et compenser ainsi le départ de Mahrez. laissant derrière lui un héritage considérable qui restera gravé dans la mémoire des supporters, même si son départ contrarie leurs souhaits.