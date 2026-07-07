Officiel : Al-Ahli d’Arabie saoudite fait exploser le mercato avec son transfert le plus cher

Dans une opération qui confirme les ambitions de « l'Al-Raqi » pour la nouvelle saison, le club saoudien Al-Ahli a officialisé ce mardi la signature de la star arménienne Edward Spirtzyan. Le milieu de terrain de 26 ans, en provenance de Krasnodar, devient ainsi le transfert le plus onéreux de l'équipe durant ce mercato estival, pour un montant estimé à 21,9 millions d'euros.

L’opération a été officialisée par un communiqué du club, qui a confirmé l’arrivée du milieu de terrain de 26 ans en provenance de Krasnodar, sans dévoiler les modalités financières. Selon plusieurs sources saoudiennes concordantes, le contrat court sur trois saisons.

Troisième recrue… et de loin la plus onéreuse

Avec cette recrue, le club compte désormais trois renforts estivaux, après le défenseur gambien Abou Bakr Sidi Kinteh, arrivé de Tromsø pour 6,5 millions d’euros, et le latéral saoudien Mishaal Al-Mutairi, en provenance d’Abha dans le cadre d’un transfert libre.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le club a déboursé 21,9 millions d’euros pour s’offrir ses services, un investissement qui traduit la confiance de la direction sportive dans son potentiel à régner au milieu de terrain.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 32 contributions offensives en une saison

La saison passée, il a pris part à 42 rencontres avec Krasnodar, inscrivant 14 buts et délivrant 18 passes décisives, soit 32 contributions directes.

Polyvalent, capable d’évoluer comme meneur de jeu ou ailier, il doit apporter à l’effectif sa vision du jeu et la précision de ses passes.