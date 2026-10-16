Offensive médiatique : Al Ittihad va-t-il changer d'entraîneur ?

L'Allemand Jens Wiesing, sélectionneur de la Fédération saoudienne, est de nouveau au cœur de la polémique, après la montée des critiques adressées à l'équipe sur fond de recul des résultats ces derniers temps, dans un climat de colère parmi les supporters qui espéraient voir se poursuivre le début positif du Doyen, avant que les défaites contre Al Hilal et Shabab Al Ahli ne viennent accentuer la pression sur le staff technique et ouvrir la porte aux interrogations sur son avenir.

Dans ce contexte, le journaliste sportif Abdullah Falatah est monté au créneau pour défendre le technicien allemand, mettant en garde contre toute précipitation dans la décision de le remplacer et demandant à la nouvelle direction d'Al Ittihad d'évaluer son travail en fonction des moyens mis à sa disposition, plutôt que de le comparer à des clubs qui disposent d'options techniques et d'éléments différents, en référence à Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr et Al Qadsiah.

Lors de son intervention sur le réseau de chaînes "Thmanyah", Falatah a affirmé qu'envisager le limogeage de Wiesing à ce stade serait une décision à reconsidérer, insistant sur la nécessité de tenir compte des écarts entre les moyens d'Al Ittihad et ceux dont disposent ses concurrents directs.

Le journaliste sportif a ajouté : "Si la nouvelle direction d'Al Ittihad envisage de changer l'entraîneur Jens Wiesing, alors bon courage ! Il faut comprendre qu'il ne dispose pas des outils dont bénéficient les entraîneurs d'Al Hilal, d'Al Ahli, d'Al Nassr et d'Al Qadsiah, et il est indispensable de lui rendre justice dans l'évaluation de son travail."

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Les propos de Falatah portent un message direct à la direction d'Al Ittihad : le jugement porté sur l'entraîneur ne doit pas reposer sur les seuls résultats, mais doit prendre en considération la qualité des éléments disponibles et la capacité à construire un ensemble compétitif compte tenu des écarts existants entre les clubs.

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Ces déclarations interviennent après la défaite d'Al Ittihad face à Al Hilal sur le score de 2-3 lors du clasico de la huitième journée de la Roshn Saudi League, une rencontre qui a mis en évidence certains problèmes défensifs, malgré la réussite du Doyen à inscrire deux buts et à revenir dans le match par séquences.

Les résultats négatifs ne se sont pas limités au championnat, puisque Al Ittihad a concédé une autre défaite face au club émirati de Shabab Al Ahli Dubaï sur le score de 1-2 en Ligue des champions d'Asie Elite, ce qui a accru la pression sur Wiesing, d'autant que l'équipe aspirait à réaliser un départ solide sur les plans national et continental.