Oddo : « Inzaghi n’avait pas une qualité de footballeur »

Massimo Oddo, ancien joueur et entraîneur de l’AC Milan, s’est exprimé dans un long et intéressant podcast de Rompipallone. Dans un court extrait, le champion du monde 2006 et champion d’Europe 2007 avec l’AC Milan a raconté une anecdote amusante sur son ancien coéquipier et grand ami Filippo Inzaghi, aujourd’hui entraîneur de Palerme. Voici ses propos :





« Pippo (Inzaghi) n’avait aucune qualité de footballeur, pas une seule. Il était rusé et intelligent. Comme il ne savait pas dribbler, il courait et t’envoyait le ballon entre les pieds, parce qu’il savait bien qu’il finirait par le récupérer devant lui, dans sa course. »





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« Pippo avait une tête à claques, mais dans le bon sens du terme. Tu pouvais jouer tout le match à l’extérieur, souffrir énormément, et lui ne touchait pas un ballon. Puis, à la 92e minute, il parvenait à marquer et à te faire gagner le match. »