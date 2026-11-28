Nuno Gomes, ancienne star de Benfica et de la sélection portugaise, est entré dans les plans d'Al Ahly pour le poste de directeur sportif, alors que la direction du club égyptien entend restructurer son secteur football et confier ce rôle à un profil étranger dans les mois à venir.
Comme l'a souligné le quotidien portugais « A Bola », le nom de Nuno Gomes, 50 ans, a été avancé ces dernières heures comme l'une des options sérieuses pour Al Ahly, au moment où le club s'emploie à réorganiser sa structure sportive après une série de changements récents au sein de l'équipe.
La direction d'Al Ahly avait annoncé son intention de recruter un directeur sportif étranger, dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à restructurer son secteur football. Cette décision faisait suite à la défaite 0-2 face à Pyramids lors de la 9e journée du championnat d'Égypte, un revers suivi du limogeage de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta.
Al Ahly a nommé Sami Komsan entraîneur par intérim, en attendant l'arrivée d'un technicien étranger.
Un nom portugais sur la table d'Al Ahly
Dans ce contexte, Yassine Mansour, vice-président du club et l'une des personnalités les plus influentes d'Al Ahly, pousse pour confier la responsabilité administrative du secteur football à un profil étranger.
Selon le média portugais, Nuno Gomes fait désormais partie des noms sérieusement évoqués pour occuper ce rôle, fort de ses liens avec Al Ahly, qui remontent à plusieurs années.
L'un des points de contact entre les deux parties remonte à la saison 2020-2021, lorsque l'agence de représentation de Nuno Gomes avait participé à l'arrivée de l'entraîneur portugais Ricardo Soares à Al Ahly.
Soares avait alors dirigé le club égyptien lors d'une expérience brève, qui n'a pas duré longtemps avant son départ.
Une relation ancienne avec Al Ahly et Yassine Mansour
Le lien entre Nuno Gomes et Al Ahly ne se limite pas au rôle de son agence dans l'arrivée de Soares au club. Du temps de sa carrière de joueur, le Portugais avait déjà été associé au club, lorsqu'il figurait parmi les pistes envisagées pour rejoindre Al Ahly.
Nuno Gomes entretient par ailleurs une relation d'amitié avec Yassine Mansour, ce qui pourrait constituer un atout supplémentaire dans le cadre de la refonte de la direction sportive du club.
Outre sa longue carrière de joueur, Nuno Gomes possède une expérience dans le domaine administratif : il a travaillé à Benfica sous la présidence de Luís Filipe Vieira et a été responsable du centre d'entraînement de Seixal, l'une des installations les plus importantes du club portugais.
Joueur, Nuno Gomes comptait parmi les attaquants portugais les plus en vue et a porté le maillot de la sélection portugaise, avant de se tourner vers des fonctions administratives.
Nuno Gomes travaille actuellement au sein de la Fédération internationale de football (FIFA). Un passage à des fonctions exécutives à Al Ahly marquerait donc un nouveau tournant dans sa carrière, si les contacts débouchent sur un accord officiel.
La position de Nuno Gomes lui-même quant à ce poste reste incertaine pour l'heure. Reste à savoir si l'ancienne star portugaise passera du statut de simple option dans le cadre de cette restructuration à celui de véritable candidat engagé dans des négociations officielles avec Al Ahly.
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Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
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Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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