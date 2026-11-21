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La défaite d'Al-Nassr face à Al-Ahli n'a pas été un simple faux pas dans la course au titre en Roshn Saudi League. Elle a ravivé le souvenir de l'une des soirées les plus cruelles de l'histoire des confrontations entre les deux équipes, Al-Nassr ayant revécu le même scénario de chute qu'il y a plus de 11 ans. Ouverture du score, penalty manqué par sa star Cristiano Ronaldo, puis un match qui bascule complètement et une nouvelle défaite, sur trois buts d'Al-Ahli.

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Al-Ahli a remporté le Clasico entre les deux équipes sur le score de 3-1, hier vendredi à Djeddah, lors du match en retard de la 9e journée. Une précieuse victoire aux dépens du leader du championnat, qui confirme sa capacité à renverser la situation même lorsqu'il est mené au score.

Al-Nassr avait pourtant parfaitement entamé la rencontre, Ronaldo ouvrant le score à la 14e minute pour donner rapidement l'avantage à son équipe et placer les locaux dans l'obligation de revenir.

Mais la star portugaise a manqué l'occasion de doubler la mise quatre minutes plus tard seulement, en échouant à transformer un penalty. Un tournant qui a permis à Al-Ahli de retrouver son équilibre et de revenir dans le match.

Avant la fin de la première période, le Brésilien Wenderson Galeno a égalisé en trouvant le chemin des filets d'Al-Nassr, ramenant les deux équipes à égalité et offrant à son équipe un gros regain de confiance avant la pause.

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En seconde période, le caractère d'Al-Ahli s'est affirmé plus nettement : l'attaquant anglais Ivan Toney a inscrit le deuxième but à la 71e minute, avant que le Brésilien Roger Ibañez ne porte le troisième coup quatre minutes plus tard seulement.

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Grâce à ce succès, Al-Ahli porte à 11 le nombre de ses victoires face à Al-Nassr dans l'histoire de leurs confrontations en Saudi Pro League, lancée en 2008 et qui porte son nom actuel depuis 2022.

Une défaite qui ravive le souvenir de la soirée d'Al-Somah en 2015

La défaite de vendredi revêt une portée historique particulière, puisqu'il s'agit seulement de la deuxième fois qu'Al-Nassr ouvre le score face à Al-Ahli avant de finir par s'incliner en Saudi Pro League.

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La première remonte au 22 mars 2015, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées lors de la 20e journée de la saison 2014-2015, un match encore bien présent dans la mémoire des supporters des deux clubs.

Ce jour-là, Al-Nassr menait de deux buts, tous deux inscrits par Mohammad Al-Sahlawi, et semblait en route vers une victoire importante. Mais Al-Ahli avait refusé de baisser les bras et était parvenu à renverser la situation de manière spectaculaire, pour finalement l'emporter 4-3.

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Le Syrien Omar Al-Somah avait été le héros incontesté de la soirée, auteur d'un triplé, tandis qu'Osama Hawsawi avait ajouté un autre but, ruinant les espoirs d'Al-Nassr de conserver son avance.

Al-Sahlawi avait inscrit le troisième but d'Al-Nassr, signant lui aussi un triplé, mais le récital d'Al-Somah avait fait pencher la balance en faveur d'Al-Ahli. Plus d'une décennie plus tard, le scénario s'est répété, différent dans ses détails mais identique dans son dénouement : Al-Nassr mène, Al-Ahli se révolte, et Al-Nassr quitte le terrain battu.

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Ivan Toney continue de faire trembler les filets d'Al-Nassr

L'Anglais Ivan Toney a encore brillé face à Al-Nassr, en inscrivant un nouveau but lors de ce Clasico en retard. Il porte ainsi son total à quatre buts en cinq confrontations face à Al-Nassr en championnat saoudien.

Le but de l'attaquant anglais est venu sur penalty, confirmant son efficacité récurrente face à l'un des principaux rivaux d'Al-Ahli, selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah ».

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Selon les données de Transfermarkt, Al-Nassr est désormais la sixième équipe saoudienne ayant encaissé le plus de buts de Toney en championnat, à égalité avec Al-Kholood, Damac, Al-Ettifaq et Al-Fayha, avec quatre buts chacune.

Devant ces clubs figurent Al-Khaleej, Al-Riyadh et Al-Fateh, qui ont encaissé six buts de l'attaquant anglais, tandis que ce dernier en a inscrit cinq face à Al-Hilal et Al-Qadsiah.

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L'absence de Mané alourdit la facture d'Al-Nassr

Les statistiques négatives d'Al-Nassr ne se limitent pas à la défaite dans le Clasico : elles concernent aussi le bilan de l'équipe en l'absence de sa star sénégalaise Sadio Mané. Ce dernier a manqué la rencontre pour un heureux événement familial, la naissance de son enfant le matin même du match, le staff technique l'ayant autorisé à quitter le groupe.

Avec cette défaite, Al-Nassr compte désormais six revers lors des matchs disputés sans Mané, sur 18 rencontres où son nom ne figurait pas dans le groupe.

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Le Sénégalais avait manqué 12 matchs la saison dernière, dont Al-Nassr avait perdu cinq, pour six victoires et un seul nul.

Parmi ces défaites figurent deux revers face à Al-Ahli, l'un en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, l'autre lors de la phase aller de la Roshn Saudi League, ainsi que deux défaites contre Al-Qadsiah et une autre face à Al-Hilal.

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La sixième défaite face à Al-Ahli est survenue lors du dernier Clasico, premier match manqué par Mané avec Al-Nassr cette saison, et le quatrième depuis qu'il porte le maillot jaune.

À l'inverse, Al-Nassr n'avait concédé aucune défaite lors des cinq matchs manqués par Mané au cours de ses première et deuxième saisons au club, puisqu'il les avait tous remportés.