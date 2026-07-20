Nouvelles images : Gavi prend sa revanche et assène un coup à Leandro Paredes

Leandro Paredes a offert un bien triste spectacle dimanche soir après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, mais de nouvelles images diffusées sur X révèlent que Gavi n’est pas resté en reste lors de cette fin de match chaotique. Le milieu de terrain espagnol a asséné un coup violent à la poitrine de l’Argentin, juste avant que celui-ci ne perde complètement ses nerfs.

Dans un premier temps, Paredes semblait être le principal instigateur de la bagarre générale qui a éclaté après le coup de sifflet final. Des images précédentes montraient déjà clairement que Nahuel Molina avait été le premier à asséner un coup de poing à la poitrine de Rodri, alors que ce dernier s’apprêtait à célébrer le titre mondial avec ses coéquipiers.

La situation a ensuite dégénéré : Eric García et Paredes en sont venus aux mains, l’Argentin allant jusqu’à asséner un coup de pied au défenseur espagnol alors qu’il tombait au sol. C’est à ce moment que Gavi est intervenu.

De nouvelles images diffusées sur X montrent que le milieu de terrain espagnol a ensuite asséné un coup violent à la poitrine de Paredes pour défendre son coéquipier barcelonais García. Cette action, initialement peu visible, est désormais claire grâce à un nouvel angle de caméra.

Cette réaction a immédiatement déclenché la fureur de Paredes : le milieu de terrain de Boca Juniors a plaqué son adversaire au sol avant de lui porter un coup au visage, provoquant l’intervention de plusieurs joueurs.

Paredes a immédiatement écopé d’un carton rouge et encourt une lourde suspension ; Gavi pourrait lui aussi être sanctionné.







