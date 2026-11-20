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D’abord Harry Kane et Michael Olise blessés, puis le défenseur Minjae Kim contraint d’attendre une éternité avant d’entrer en jeu : la raison est surprenante.

Le Sud-Coréen devait entrer à la 71e minute à la place de Dayot Upamecano, en même temps que Jamal Musiala, de retour. Mais les spectateurs attentifs auront remarqué que Kim a dû patienter encore longtemps au bord du terrain alors qu’Upamecano était déjà sur le banc depuis un bon moment.

La raison est curieuse, mais relativement simple à expliquer. Depuis cette saison, un remplaçant doit attendre une minute avant d’entrer en jeu si le joueur qu’il remplace quitte le terrain trop lentement.

Pourquoi Minjae est-il finalement resté au bord du terrain encore plus longtemps que sa minute de pénalité ? Là encore, l’explication est simple : même une fois cette minute écoulée, le joueur ne peut entrer sur la pelouse que lors d’un arrêt de jeu.