La sélection marocaine a reculé à la septième place mondiale au classement en direct de la Fédération internationale de football association « FIFA », à la suite de son match nul 1-1 contre le Mali, lors de la rencontre amicale qui les a opposés dimanche soir au stade « Grand Tanger ».

Le Maroc avait récemment grimpé à la cinquième place mondiale, après ses victoires contre le Gabon et le Lesotho dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, profitant également de la défaite du Brésil face à l'Australie, avant de perdre deux places à la suite de son match nul contre le Mali.

Le Maroc compte actuellement 1805,34 points, tandis que le Portugal est passé à la cinquième place avec un total de 1807,69 points, après avoir signé une victoire spectaculaire sur la Norvège sur le score de 2-1, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations européenne.

Le Brésil s'est classé sixième avec un total de 1806,51 points, de sorte que quelques points seulement séparent les trois sélections, dans un contexte de changements survenus aux places de tête à la faveur des résultats des matches de la trêve internationale.