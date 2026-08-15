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Nouvelle orientation à Al-Nassr : deux joueurs menacés de s'éloigner de la scène locale !

B. Krepski
I. Martinez
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Brésil
Espagne
Arabie saoudite

Une décision possible dans les coulisses du Real Madrid

Des rapports de presse ont révélé une nouvelle orientation au sein de la direction du club d'Al-Nassr, qui pourrait ouvrir la voie à des changements importants dans l'effectif de l'équipe au cours de la période à venir, alors que « Al-Alami » souhaite renforcer ses rangs avec des éléments étrangers capables de faire la différence.

Selon les propos du journaliste Ali Al-Anzi, proche du club d'Al-Nassr, il existe une volonté de faire passer le duo Iñigo Martínez et Bento sur la liste d'élite, en prélude à des changements dans la liste des joueurs étrangers durant la période actuelle.

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Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à réorganiser l'effectif d'Al-Nassr, la direction s'orientant vers le recrutement de deux nouveaux joueurs étrangers, en remplacement du duo Martínez et Bento, ce qui offrirait à l'équipe des options supplémentaires aux postes qu'elle a besoin de renforcer.

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En cas de mise en œuvre de cette orientation, Al-Nassr connaîtra un changement notable dans sa liste étrangère, d'autant que les nouvelles recrues seront tenues d'apporter une plus-value immédiate à l'équipe, compte tenu des grandes ambitions que le club affiche cette saison et de la volonté de rivaliser sur les différents titres.

L'image définitive reste tributaire de ce que donneront les démarches de la direction d'Al-Nassr au cours de la période à venir, dans un climat d'attente du public désireux de connaître l'identité des nouveaux joueurs et le sort de Martínez et Bento, alors que la direction cherche à parvenir à la meilleure composition possible avant la clôture du marché des transferts.

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