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Al-Nassr a encaissé un coup dur après la révélation de la nature de la blessure subie par son ailier français Kingsley Coman lors du match contre le club qatari d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Al-Nassr s'est imposé 2-1 face à Al-Sadd mardi soir dernier, à l'Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Trois minutes seulement après le coup d'envoi, Coman s'est écroulé à la suite d'un contact avec un joueur d'Al-Sadd , avant de quitter la pelouse blessé, remplacé par l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan.

Selon le quotidien saoudien « Arriyadiyah », l'ailier français a passé des examens médicaux et des radiographies, qui ont révélé une déchirure aux ischio-jambiers.

Le journal précise que Coman aura besoin d'une période de soins et de rééducation pouvant aller jusqu'à 28 jours, ce qui implique son absence pour plusieurs matchs importants que l'équipe disputera dans les semaines à venir.

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« Arriyadiyah » assure toutefois que l'ailier français ne manquera que trois rencontres, dont la plus importante face à Al-Qadsiah, vendredi prochain, à l'Al-Awwal Park, pour le compte de la 14e journée de la Roshn Saudi League.

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Coman sera également absent pour le match contre Al-Hazm, ce vendredi, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League, ainsi que pour la rencontre face au club qatari d'Al-Gharafa, mardi en huit, lors de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite, dans la zone Ouest.

En revanche, l'ancienne star du Bayern Munich fera son retour à la compétition le 12 décembre prochain, lorsque Al-Nassr recevra Al-Shabab à l'Al-Awwal Park, lors de la 15e journée de la Roshn Saudi League.

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La blessure de l'ailier français contre Al-Sadd est survenue quelques minutes après le début de sa première titularisation avec Al-Nassr, consécutive à la sérieuse blessure qui l'avait éloigné des terrains ces dernières semaines.

Coman souffrait de cette blessure depuis la victoire 3-1 contre le club ouzbek de Neftchi, en octobre dernier, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Cette sérieuse blessure lui avait fait manquer les matchs contre Neom, Al-Faisaly et Al-Kholood, lors des 10e, 11e et 12e journées de la Roshn Saudi League, ainsi que la rencontre face au club ouzbek de Pakhtakor lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Le joueur de 30 ans avait fait son retour dans le groupe d'Al-Nassr lors de l'avant-dernier match, contre Al-Ahli, vendredi dernier, dans le cadre de la rencontre en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League, mais il était entré en jeu en cours de match, sans être titulaire.

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Dès sa titularisation face à Al-Sadd, Coman s'est rapidement blessé, ce qui a soulevé de nombreuses interrogations sur sa condition physique et sur sa capacité à revenir à la compétition.

L'ailier français n'a disputé que neuf matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison, au cours desquels il n'a inscrit qu'un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.