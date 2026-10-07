Le Marocain Jamal Sellami, ancien sélectionneur de la Jordanie, est tout proche de disputer son premier match en Roshn Saudi League contre Al-Ahli.

Al-Ahli se déplacera chez Al-Fateh, après-demain vendredi, sur la pelouse du Meydan Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Et à 48 heures du match, le journal saoudien « Al-Riyadiah » a confirmé que le club d'Al-Fateh avait informé son staff technique saoudien dirigé par l'entraîneur Khaled Al-Atwi de son limogeage, en raison des mauvais résultats de l'équipe au cours de la dernière période.

Le journal a précisé que le club saoudien s'était entendu avec Jamal Sellami pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison en cours, quelques mois après son départ du poste de sélectionneur de la Jordanie, à la suite de l'échec à franchir la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

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La direction d'Al-Fateh attend d'obtenir l'accord du contrôle financier de la Ligue de la Roshn Saudi League, afin d'annoncer officiellement la nomination de Jamal Sellami au poste d'entraîneur de l'équipe première avant la confrontation contre Al-Ahli.

Al-Fateh souffre énormément au cours de la saison actuelle de la Roshn Saudi League, occupant la quinzième place au classement avec 3 points, récoltés grâce à 3 matchs nuls et 4 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

Il convient de rappeler que Sellami possède un riche parcours d'entraîneur, dont la plus grande réussite fut de conduire la sélection jordanienne à une qualification directe pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour la première fois de son histoire.