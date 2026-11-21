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Après l'indisponibilité de Kvicha Kvaratskhelia, le vainqueur de la Ligue des champions s'inquiète pour Desire Doue : l'attaquant a été évacué sur une civière et en larmes lors du déplacement à Nice.

À la 38e minute, son genou droit a lâché lors d'un changement de direction, sans intervention d'un adversaire. Doue s'est effondré, a crié de douleur et avait les larmes aux yeux. L'international français a été évacué sur une civière peu après, sous les applaudissements de tous les joueurs, des supporters et même de l'arbitre.

Le héros espagnol de la finale de la Coupe du monde Ferran Torres est entré à la place de Doue. Une dizaine de minutes plus tôt, ce dernier, qui avait joué un rôle décisif dans les deux triomphes parisiens en Ligue des champions en 2025 et 2026, célébrait encore son but : à la 32e minute, il avait donné l'avantage au leader de la Ligue 1 (2-1). Auparavant, Senny Mayulu (31e) avait égalisé après l'ouverture du score des locaux par Mohamed Amoura (8e).

Kvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture d'un ligament croisé, sera longtemps absent

Si le diagnostic officiel se fait encore attendre, les images font craindre une grave blessure au genou et une longue absence pour l'international français. Ce serait un deuxième très dur revers pour les Parisiens cette saison. Il y a un peu plus de quatre semaines, Kvicha Kvaratskhelia, autre star offensive du club français, s'est déchiré un ligament croisé et pourrait être absent jusqu'au printemps prochain .

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Le PSG a tout de même remporté son match à l'extérieur contre Nice. Torres, entré à la place de Doue, a marqué le but du 3-1 pour le favori sur une passe d'Ousmane Dembele (85e), avant qu'Ali Abdi ne fixe le score final pour Nice dans les derniers instants du temps additionnel (90e+5). Grâce à sa huitième victoire consécutive, l'équipe de Luis Enrique a conservé la tête de la Ligue 1.