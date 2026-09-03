Le club saoudien d'Al-Ittihad a décidé de renoncer au café arabe dans sa manière d'annoncer la signature du Colombien Richard Ríos, milieu de terrain du Benfica portugais.

Al-Ittihad a annoncé, tôt ce jeudi matin, la signature de Ríos lors de l'actuelle fenêtre des transferts estivaux, sans révéler les détails de la transaction.

L'annonce s'est faite d'une manière très originale : le club saoudien a publié une vidéo montrant une personne demandant un café, qui a choisi le grain colombien en le préférant à l'éthiopien et au costaricain.

Dès la première gorgée de café, la vidéo a mis en avant les qualités de Ríos avec son ancien club, Benfica, et la sélection de son pays, en référence à sa nationalité, d'autant plus que le café colombien est réputé pour sa grande qualité.

Al-Ittihad a rompu avec l'habitude suivie pour l'annonce des nouvelles recrues, où l'on utilisait le plus souvent le café arabe, considéré comme la boisson officielle de l'hospitalité en Arabie saoudite.

Selon ce que révélaient de précédents rapports de presse, Richard Ríos rejoindra Al-Ittihad sous forme de prêt d'une durée d'une saison, sans clause d'option d'achat, pour un montant de 3 à 4 millions d'euros, le club prenant en charge l'intégralité de son salaire.

Ríos sera le quatrième milieu de terrain recruté par « Al-Ameed » lors de l'actuel mercato estival, après les Saoudiens Rakan Kaabi, en provenance d'Al-Fayha, et Mokhtar Ali, d'Al-Ettifaq, ainsi que le Sénégalais Dion Lopy, d'Almería en Espagne.

Le joueur de 26 ans quittera le club portugais après une seule saison passée dans ses rangs, lui qui l'avait rejoint lors de la précédente fenêtre des transferts estivaux, en provenance de Palmeiras au Brésil pour 16 millions d'euros.

Durant cette période, Richard Ríos a disputé 51 matchs avec Benfica dans les différentes compétitions, au cours desquels il a réussi à inscrire 8 buts et a délivré 6 passes décisives.

On s'attend à ce que soit dévoilée dans les prochaines heures la situation de Ríos quant à sa participation au Clásico très attendu contre Al-Nassr, après-demain samedi, lors de la cinquième journée de la Saudi Pro League.