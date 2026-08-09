Le marché des transferts connaît un rebondissement soudain concernant l'avenir de Cristian Romero, capitaine de Tottenham, après que le défenseur argentin a été associé à un mouvement qui pourrait constituer l'une des opérations les plus polémiques du nord de Londres cet été.

Selon les informations du journal The Sun, Romero souhaite rejoindre Arsenal, dans un transfert qui signifierait son passage direct dans les rangs du plus grand rival londonien de son club actuel. Mais Tottenham ne semble pas disposé à laisser ce transfert se concrétiser. Des sources haut placées au sein de Tottenham ont indiqué au même journal qu'ils n'envisageraient jamais de vendre le moindre joueur à Arsenal.

Romero (28 ans) avait auparavant été associé à un transfert vers l'Atlético Madrid, tandis que l'Inter Milan est également entré dans la liste des prétendants au défenseur argentin, ce qui lui ouvre plusieurs options en cas de départ de Tottenham cet été.

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Le journal rapporte que Romero, qui a atteint la finale de la Coupe du monde avec l'Argentine, s'apprête à quitter Tottenham cet été après cinq saisons passées avec le club.

Et de poursuivre : « Un transfert d'un club à l'autre du nord de Londres serait véritablement une opération surprenante, et présenterait les caractéristiques du transfert de Sol Campbell de Tottenham vers Arsenal en 2001. Mais la différence dans ce changement est que Campbell était libre de tout contrat, ce qui signifie que Tottenham ne pouvait pas empêcher le défenseur central de rejoindre le territoire ennemi, mais il fut ensuite qualifié de traître par les supporters des Spurs. »

Personne n'a jamais effectué un tel mouvement depuis 2010, lorsque William Gallas avait rejoint, de manière polémique, le sens inverse à la fin de son contrat avec le club d'Arsenal.

Il reste encore trois ans de contrat à Romero, ce qui signifie que Tottenham tient les rênes en ce qui concerne son avenir.

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