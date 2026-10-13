La Fédération internationale de football association (FIFA) a loué des bureaux dans la Trump Tower dans le cadre d'un contrat s'étalant sur plus de 7 ans, pour une opération dont la valeur totale est estimée à près de 4 millions de dollars.

Selon une enquête publiée par le quotidien français « Le Monde », cette affaire a soulevé des interrogations sur les relations entre le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino.

L'enquête révèle que la FIFA a signé au printemps 2025 un contrat de location de bureaux dans la Trump Tower, en vertu d'un accord conclu avec une société liée à la famille du président américain, ce qui a suscité des questions sur la nature des relations entre Trump et Infantino.

Ces bureaux s'étendent sur 450 mètres carrés au dix-septième étage de la Trump Tower, pour un loyer annuel atteignant plusieurs centaines de milliers de dollars, bien qu'aucun employé n'y soit affecté de manière permanente.

La FIFA a loué ces bureaux pour une durée de 7 ans et 7 mois, dans le cadre d'un contrat conclu en mai avec la société « Trump Tower Commercial », dirigée par Eric Trump, fils du président américain.

Les documents internes consultés par le quotidien indiquent que le loyer annuel s'élève à environ 470 000 dollars, soit l'équivalent de 420 000 euros, auxquels s'ajoute une facture de près de 100 000 dollars, soit 89 000 euros, au titre des travaux d'aménagement et d'entretien.

Le journal précise que les bureaux restent vacants la plupart du temps et que la FIFA n'a, selon l'enquête, étudié aucun site alternatif avant d'y emménager, tandis que plusieurs membres de sa direction ont exprimé leurs craintes quant à un possible conflit d'intérêts.

En réponse, la FIFA a assuré que le montant du loyer correspond aux prix du marché et que le contrat de location respecte ses procédures internes.

La signature de ce contrat intervient à un moment où Gianni Infantino affiche un rapprochement manifeste avec Donald Trump, le président de la FIFA ayant précédemment remis au président américain ce qu'il a qualifié de « prix de la paix », lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en décembre dernier.



