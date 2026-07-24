Les dernières heures ont été marquées par un nouveau développement concernant la crise financière que traverse le club d'Al-Nassr durant l'actuel mercato estival.

Des rapports de presse avaient révélé une énorme crise financière touchant le club d'Al-Nassr, qui le soumet à de fortes restrictions financières avant de conclure le moindre transfert, ce qui l'a empêché jusqu'à présent de recruter le moindre joueur.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé, ce vendredi, que le club d'Al-Nassr a obtenu le certificat de conformité financière qui lui permet de conclure de nouveaux transferts durant l'actuel mercato estival.

Toutefois, les restrictions financières imposées au club d'Al-Nassr sont toujours en vigueur à l'heure actuelle, selon ce qu'a révélé le journal, et le club espère qu'elles soient levées au cours des prochaines heures, afin de conclure de nouveaux transferts.

Le journal a précisé que le certificat de conformité financière offre à Al-Nassr la possibilité de finaliser les dossiers des nouveaux recrutements et de renouveler les contrats de certains joueurs, à condition d'obtenir l'approbation définitive de la commission de contrôle financier relevant de la Ligue saoudienne.

Les supporters d'Al-Nassr attendent l'annonce du premier transfert du club durant l'actuel mercato estival, à savoir le milieu de terrain portugais Samu Costa, qui rejoindra le club en provenance du Real Majorque contre 9 millions d'euros.

Al-Nassr souhaite renforcer ses rangs avec davantage de joueurs, afin de conserver son titre en Saudi Pro League, de remporter la Ligue des champions d'Asie de l'élite pour la première fois de son histoire, en plus de rivaliser pour le titre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.