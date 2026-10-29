Nouveau coup dur pour Manchester United : les malheurs s'enchaînent pour Carrick

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a subi un nouveau coup dur, son attaquant Benjamin Sesko risquant d'être absent au moins jusqu'au mois de janvier prochain en raison d'une blessure.

Le joueur de 23 ans souffrait de ce problème en début de saison, et son temps de jeu a été géré avec précaution alors que le club tentait de l'aider à retrouver sa pleine condition physique. Mais il semble désormais que ces efforts aient été vains.

Sesko n'a plus joué avec Manchester United depuis la défaite face à Brighton en Carabao Cup le 16 septembre dernier, lorsqu'il avait été remplacé à la 66e minute.

Sesko a manqué la préparation d'avant-saison en raison de cette gêne, dont il avait également souffert la saison dernière et qui avait refait surface face à Liverpool en mai, le privant des trois derniers matchs de Premier League.

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Selon le journal britannique « Daily Mail », il sera absent des terrains jusqu'à la nouvelle année, portant un coup dur à Manchester United en pleine période difficile et laissant Michael Carrick sans attaquant de pointe.

L'ailier droit Bryan Mbeumo évolue au poste de numéro 9, où il a débuté les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, après que Carrick a perdu confiance en le Néerlandais Joshua Zirkzee.

Depuis son arrivée à Manchester United en provenance de Leipzig pour un montant de 73,7 millions de livres sterling en août 2025, Sesko a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et délivrant une passe décisive.

Sesko manquera des rencontres décisives en Premier League, notamment les affrontements contre Chelsea, Liverpool et Arsenal, ainsi qu'au moins trois matchs en Ligue des champions.

Manchester United occupe actuellement la seizième place de Premier League, avec un point d'avance sur la zone de relégation, ce qui accroît la pression sur l'entraîneur Michael Carrick.

Carrick reste menacé d'un limogeage de son poste d'entraîneur de Manchester United, au vu des résultats modestes depuis le début de la saison en cours, lui qui n'a remporté qu'une seule victoire en Premier League en 8 journées.

Cela s'ajoute à la crise entre Carrick et le capitaine de United, Bruno Fernandes, qui a critiqué publiquement son entraîneur devant les médias après la défaite (4-1) face à Côme en Ligue des champions.