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Après la blessure de Kvicha Kvaratskhelia, le vainqueur de la Ligue des champions s’inquiète pour Desire Doue : l’attaquant a quitté le terrain sur une civière et en larmes lors du déplacement à Nice.

À la 38e minute, son genou droit a cédé lors d’un changement de direction, sans intervention d’un adversaire. Doue s’est effondré, a crié de douleur et avait les larmes aux yeux. L’international français a été évacué peu après sur une civière, sous les applaudissements de tous les joueurs, des supporters et même de l’arbitre.

Selon son entraîneur Luis Enrique, il est « évident qu’il s’agit d’une grave blessure. C’est la vie d’un professionnel au plus haut niveau. Il faut l’accepter, et je suis sûr qu’il se rétablira bien et reviendra encore plus fort. »

Ferran Torres, le héros espagnol d’une finale de Coupe du monde, est entré en jeu à la place de Doue. Une dizaine de minutes plus tôt, Doue, qui avait joué un rôle décisif dans les deux sacres parisiens en Ligue des champions en 2025 et 2026, célébrait encore son but : à la 32e minute, il avait donné l’avantage au leader de la Ligue 1 (2-1). Juste avant, Senny Mayulu (31e) avait répondu à l’ouverture du score de Mohamed Amoura pour les Niçois (8e).

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Kvicha Kvaratskhelia absent pour longtemps après une rupture du ligament croisé

Même si le diagnostic officiel n’est pas encore connu, les images font craindre une grave blessure au genou et une longue absence pour l’international français. Ce serait le deuxième coup dur majeur pour les Parisiens cette saison. Il y a un peu plus de quatre semaines, Kvicha Kvaratskhelia, autre star offensive du club français, avait subi une rupture du ligament croisé et risque d’être absent jusqu’au printemps prochain .

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Le PSG a tout de même remporté son match à Nice. Torres, remplaçant de Doue, a marqué le but du 3-1 pour le favori sur une passe d’Ousmane Dembele (85e), avant qu’Ali Abdi ne fixe le score final pour Nice en toute fin de temps additionnel (90e+5). Grâce à cette huitième victoire consécutive, l’équipe de Luis Enrique a conservé la tête de la Ligue 1.