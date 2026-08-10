La Portugaise Kika Nazareth, joueuse de l'équipe première de football féminin du Barça, sera absente des terrains pendant environ 4 semaines après avoir subi une blessure à l'arrière des ischio-jambiers de la cuisse gauche.

Le club catalan a confirmé lundi, par le biais d'un communiqué médical officiel, que Kika a passé des examens médicaux à son retour du stage d'entraînement en Andorre, lesquels ont confirmé l'ampleur de la blessure qui l'a empêchée de participer aux dernières séances d'entraînement avec ses coéquipières, malgré sa présence avec l'équipe.

Une période de convalescence estimée

Le Barça a fixé une période de convalescence estimée à 4 semaines, tout en précisant que celle-ci sera soumise à l'évolution clinique et fonctionnelle de la joueuse, ce qui signifie que la date de retour effective pourrait changer en fonction de la réponse de l'organisme au traitement et au programme de rééducation.

Un nouveau coup dur

Cette blessure représente un nouveau coup dur pour Kika Nazareth, qui abordait la période de préparation dans le but d'atteindre la régularité qu'elle n'a pas su trouver lors de ses deux premières saisons avec le Barça en raison de problèmes physiques récurrents.

La joueuse portugaise a souffert d'une grave blessure qui a entraîné son absence lors des dernières phases de la saison 2024-25, en plus d'autres blessures plus légères la saison dernière qui ont limité sa participation régulière avec l'équipe, ce qui a affecté sa capacité à s'imposer comme un élément clé de l'effectif.

Un nouveau parcours de convalescence

Kika doit désormais entamer une nouvelle fois le processus de convalescence et travailler à un retour progressif dans la dynamique de l'équipe, au moment où le Barça se prépare pour le coup d'envoi d'une nouvelle saison au cours de laquelle il aspire à défendre ses titres nationaux et européens.

La joueuse portugaise espère que ce sera la dernière fois qu'elle est confrontée à des problèmes physiques, et qu'elle pourra revenir en force pour retrouver le niveau qu'elle avait affiché avant la série de blessures qui a perturbé son parcours avec le club catalan.