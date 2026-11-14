La sélection espagnole a reçu un nouveau coup dur avant son match très attendu face à l'Angleterre, après le départ d'Álex Grimaldo du camp de l'équipe dans la ville de Las Rozas en raison d'une fièvre. Il se retrouve ainsi hors des plans du sélectionneur Luis de la Fuente pour la prochaine rencontre.
La Fédération royale espagnole de football a annoncé l'exclusion de l'arrière gauche de la liste et son retour à domicile pour se reposer et se remettre d'une grippe, après qu'il lui a été impossible de poursuivre les entraînements avec ses coéquipiers.
La Fédération espagnole a précisé que Grimaldo avait quitté le rassemblement samedi, à la suite de l'apparition des symptômes de la maladie durant son séjour avec la sélection, conduisant le staff technique à décider de ne pas le conserver au sein du groupe par égard pour son état de santé.
Cette décision intervient avant le match contre l'Angleterre, privant De la Fuente de l'une de ses options au poste d'arrière gauche et l'obligeant à s'appuyer sur les éléments déjà présents dans la liste.
Le joueur du Bayer Leverkusen n'a pas pu terminer la dernière séance d'entraînement, après que l'entraîneur Luis de la Fuente lui a demandé d'arrêter l'exercice en raison de son état de santé.
Le joueur a ensuite été soumis à une évaluation du staff médical de la sélection, qui a suivi son état avant de prendre la décision définitive de son départ du rassemblement et de son retour à domicile pour achever son repos et sa convalescence loin des entraînements collectifs.
Concernant le remplacement de son absence, De la Fuente ne fera pas appel à un nouveau joueur, la sélection poursuivant ses préparatifs avec la liste actuelle.
Les données indiquent que Marc Cucurella est désormais le candidat le plus probable pour occuper le poste d'arrière gauche dans le onze de départ face à l'Angleterre, en l'absence de Grimaldo et sans appel à un nouveau remplaçant.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.