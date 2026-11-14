Nouveau coup dur pour la sélection espagnole avant le choc face à l'Angleterre

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La sélection espagnole a reçu un nouveau coup dur avant son match très attendu face à l'Angleterre, après le départ d'Álex Grimaldo du camp de l'équipe dans la ville de Las Rozas en raison d'une fièvre. Il se retrouve ainsi hors des plans du sélectionneur Luis de la Fuente pour la prochaine rencontre.

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La Fédération royale espagnole de football a annoncé l'exclusion de l'arrière gauche de la liste et son retour à domicile pour se reposer et se remettre d'une grippe, après qu'il lui a été impossible de poursuivre les entraînements avec ses coéquipiers.

La Fédération espagnole a précisé que Grimaldo avait quitté le rassemblement samedi, à la suite de l'apparition des symptômes de la maladie durant son séjour avec la sélection, conduisant le staff technique à décider de ne pas le conserver au sein du groupe par égard pour son état de santé.

Cette décision intervient avant le match contre l'Angleterre, privant De la Fuente de l'une de ses options au poste d'arrière gauche et l'obligeant à s'appuyer sur les éléments déjà présents dans la liste.

Le joueur du Bayer Leverkusen n'a pas pu terminer la dernière séance d'entraînement, après que l'entraîneur Luis de la Fuente lui a demandé d'arrêter l'exercice en raison de son état de santé.

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Le joueur a ensuite été soumis à une évaluation du staff médical de la sélection, qui a suivi son état avant de prendre la décision définitive de son départ du rassemblement et de son retour à domicile pour achever son repos et sa convalescence loin des entraînements collectifs.

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Concernant le remplacement de son absence, De la Fuente ne fera pas appel à un nouveau joueur, la sélection poursuivant ses préparatifs avec la liste actuelle.

Les données indiquent que Marc Cucurella est désormais le candidat le plus probable pour occuper le poste d'arrière gauche dans le onze de départ face à l'Angleterre, en l'absence de Grimaldo et sans appel à un nouveau remplaçant.