Nouveau coup dur pour l'Arabie saoudite : Tembakti complique encore la tâche face au Cap-Vert

La sélection saoudienne a essuyé un nouveau coup dur lors de son match contre le Cap-Vert, tôt ce samedi matin, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, après que le défenseur Hassan Tembekti a dû quitter le terrain sur blessure.

Sa participation était déjà incertaine : le défenseur avait ressenti des douleurs musculaires ces derniers jours et avait manqué une séance d’entraînement, avant que le staff médical ne valide finalement son retour.

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Les craintes se sont concrétisées à la 32^e minute : le défenseur s’est effondré sur la pelouse, victime d’une nouvelle blessure. Le staff médical est immédiatement intervenu, mais le joueur a dû quitter ses partenaires.

Le défenseur a quitté la pelouse sur une civière, suscitant l’inquiétude du staff technique et des supporters. L’entraîneur Georgios Donis a alors procédé à un remplacement d’urgence en faisant entrer Ali Lagami.

Cette nouvelle blessure complique davantage la tâche des « Verts », qui doivent absolument l’emporter pour entretenir leurs espoirs de qualification en seizièmes de finale.