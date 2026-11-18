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Un tribunal britannique a refusé de venir au secours de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli Saudi, dans l'imbroglio qui le concerne autour du Championnat d'Europe des nations, l'Euro 2028.

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Ivan Toney avait comparu devant la Crown Court de Southwark, en Angleterre, le jeudi 29 octobre dernier , accusé d'avoir agressé un homme nommé Saber da Silva dans une boîte de nuit de la capitale britannique, Londres, le 6 décembre dernier.

Bien qu'Ivan Toney ait nié avoir agressé cet homme dans la boîte de nuit, clamant son innocence face à l'accusation portée contre lui, le juge Chris Hehir a fixé une nouvelle date de procès au 12 juin 2028, tout en laissant l'attaquant anglais en liberté sous caution sans condition.

Selon le journal britannique The Sun, le juge s'est excusé pour ce report particulièrement long, déclarant : « C'est une date très lointaine, et j'en suis désolé. Mais comme vous le savez, les tribunaux travaillent sous une pression énorme. »

Mais le problème ne tient pas seulement à la longueur du report : il concerne aussi la nouvelle date du procès, qui tombera en plein Championnat d'Europe des nations, l'Euro 2028, organisé par le Royaume-Uni du 9 juin au 9 juillet 2028.

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Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), Muzzamil Hussain, l'avocat d'Ivan Toney, a assisté ce mercredi à une audience devant la Crown Court de Southwark, sans que l'attaquant anglais soit présent en personne.

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Hussain a demandé au tribunal de reporter l'audience au mois d'août 2028, le Championnat d'Europe des nations se déroulant à la même période que l'audience de jugement.

L'avocat a déclaré à ce sujet : « Notre attention a été attirée sur le fait qu'un tournoi de football appelé Championnat d'Europe des nations pourrait se tenir en 2028, du 9 juin au 9 juillet. »

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Il a ajouté : « Nous vous prions de reporter l'affaire jusqu'à cette échéance pour la tenue du procès, afin que le prévenu puisse jouer s'il est retenu pour ce tournoi. »

Et de poursuivre : « Mes connaissances en football sont très limitées, mais on m'a dit qu'il avait participé à la précédente édition, en 2024, et qu'il faisait partie de l'effectif de l'Angleterre pour la Coupe du monde. »

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Le juge Tony Baumgartner a toutefois rejeté cette demande, la jugeant fondée sur des spéculations : « Il ne me semble pas que modifier la date déjà fixée serve l'intérêt de la justice. »

Le juge a précisé que la demande pourrait être de nouveau présentée si Ivan Toney était sélectionné dans l'effectif de l'Angleterre pour le Championnat d'Europe des nations, l'Euro 2028.

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Ivan Toney rêve de disputer le tournoi continental avec sa sélection, d'autant plus qu'il n'est pas parvenu à décrocher une place de titulaire lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où l'Angleterre a remporté la médaille de bronze.

Le grand coup dur pour l'attaquant d'Al-Ahli est survenu lors de la trêve internationale actuelle : l'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, l'a écarté de la liste qui a affronté la Croatie et l'Espagne lors des cinquième et sixième journées de la Ligue des nations 2027.

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À noter qu'Ivan Toney ne compte que 10 sélections avec l'Angleterre depuis sa première convocation par l'ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate en mars 2023, pour un seul but inscrit et une passe décisive.