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SID
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Nouveau chaos météorologique : le sprint de Formule 1 à Singapour reporté

Le départ du dernier sprint de l’année en Formule 1 à Singapour a été retardé en raison de fortes pluies.

Comme l’a indiqué la Fédération internationale de l’automobile (FIA) juste avant le départ prévu à 17h00, heure locale (11h00 CEST), il y avait encore trop d’eau sur la piste dans les virages 2 et 3 du circuit urbain. La durée du retard reste encore inconnue.

La semaine précédente, la Formule 1 avait vécu un fiasco en Malaisie à cause de la pluie. En raison de réglages spécifiques pour la pluie, de nombreuses voitures n’avaient plus pu accélérer lors du tour de formation, voire s’étaient même immobilisées. Ce n’est qu’après un ajustement du logiciel que la course avait pu débuter avec une heure et demie de retard.

Après le sprint, les qualifications du Grand Prix doivent encore avoir lieu dans l’après-midi (15h00 CEST/Sky).

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