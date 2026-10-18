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Noa Lang NapoliGetty Images
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Nouveau cas Lang : il interrompt son échauffement à Venise

Nouvelle affaire Noa Lang. Selon DAZN, le Néerlandais aurait mal pris le fait de ne pas entrer en jeu à Venise et la décision prise dans le même temps par Allegri de faire entrer Alisson Santos. Un choix qui aurait poussé l’ancien joueur de Galatasaray à interrompre son échauffement, avant d’être rappelé à l’ordre peu après par Anguissa.

Reste à savoir quelles seront les conséquences pour Lang, déjà écarté du groupe pour le match contre Arsenal début septembre en raison d’un comportement déplacé envers Antonio Vergara. Un nouveau signe de l’agitation qui règne dans le vestiaire du Napoli.

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