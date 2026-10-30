L'Espagnol Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, a affirmé que la concentration de son équipe est actuellement entièrement tournée vers le championnat de Premier League anglaise, à la veille du choc attendu face à Manchester United, demain samedi sur la pelouse de Stamford Bridge, insistant sur l'importance de renouer avec la victoire après les récents revers concédés face à Tottenham en Premier League et à Liverpool en Coupe de la Ligue la semaine dernière.

Au sujet du sommet à venir, Alonso a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce vendredi, rapportée par le site « Sky Sports » : « Nous revoilà dans l'ambiance de la Premier League, qui est pour moi la compétition principale et la plus importante pour nous cette année comme presque chaque année. C'est un grand match ; nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous préparer, mais il est très important, après le dernier match que nous avons disputé sur notre terrain, de continuer à gagner et de retrouver cette sensation de victoire. »

Il a ajouté, à propos de l'évolution technique de l'équipe : « Dès notre départ de Liverpool, nous avons commencé à penser à la rencontre face à United. J'ai vu une meilleure version de nous-mêmes mercredi par rapport à ce que nous avons proposé samedi, même si le résultat n'a pas été celui que nous voulions dans les deux cas. C'est un parcours au cours duquel on traverse des moments difficiles et nous devons en tirer des enseignements. »

En réponse aux questions relatives au faible temps de jeu du jeune Estêvão cette saison, Alonso a totalement démenti toute intention de le prêter en janvier prochain, déclarant : « Oui, bien sûr, il jouera. La saison est longue et il y aura des occasions pour tout le monde, et il aura ses minutes, c'est certain. Nous n'en sommes qu'au début de la saison, mais il sera présent. »

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L'entraîneur de Chelsea a poursuivi en précisant : « Ce n'est pas une question d'effort de sa part, mais de contexte des matchs ; c'est un garçon formidable. Nous ne sommes qu'en octobre et il aura un rôle important. Ce n'est un secret pour personne que tous les joueurs veulent être sur le terrain et participer, et j'en assume la responsabilité ; tout le monde doit être prêt, et chaque match a son importance. Estêvão s'entraîne bien et son attitude est très positive. »

Sur le plan des blessures, Alonso a révélé la nature de la blessure du défenseur Maxence Lacroix, qui a quitté la pelouse touché lors de l'élimination de Chelsea en Coupe de la Ligue face à Liverpool : « Max a subi une blessure, et nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit disponible avant la prochaine trêve internationale ; il sera absent plusieurs semaines. »

Quant à une possible retour du gardien Emiliano Martínez avant la trêve internationale, il a précisé : « Oui, il y a une chance qu'il revienne. Nous devons attendre la semaine prochaine et voir comment les choses évolueront, et s'il est prêt à jouer, il portera probablement un masque facial. »

Au regard de son opinion sur la situation actuelle de l'entraîneur de Manchester United Michael Carrick, désormais menacé de licenciement alors que son équipe n'a remporté aucune victoire lors de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, Alonso a exprimé tout son respect à son égard, déclarant : « J'ai beaucoup de respect pour lui, et j'éprouve une grande sympathie pour Michael en tant qu'entraîneur ; je le connais bien pour nous être affrontés en tant que joueurs sur les terrains par le passé, mais au-delà de cela, il ne m'appartient pas de commenter les détails de sa situation. »

Concernant le défi que représente l'équipe de Manchester United, Alonso a ajouté : « Quelles que soient les circonstances, nous devons nous préparer de la même manière ; nous ne maîtrisons que ce que nous pouvons maîtriser, à savoir notre façon de nous préparer, nos décisions et notre mentalité. United dispose d'un effectif solide, de joueurs de talent et de bons entraîneurs, ce sera donc un match très difficile, et nous devrons être à notre plus haut niveau et dans notre meilleure version pour l'emporter. »

Dans un autre registre, Alonso a révélé s'être entretenu avec la star de l'équipe Cole Palmer au sujet de la discipline sur le rectangle vert à la suite de son récent carton rouge face à Tottenham, déclarant : « Nous avons bien parlé du match et des aspects qu'il peut améliorer pour lui-même, ce que nous faisons en permanence. Et bien sûr, nous ne voulons pas que le scénario de l'expulsion se reproduise. »

Alonso a conclu ses propos en saluant la mentalité du joueur : « Nous avons davantage axé notre discussion sur l'aspect footballistique et sur ce dont nous avons besoin sur le terrain, car Cole possède une grande intelligence de jeu, il aime le football et il y prend du plaisir, et c'était là le point central de notre échange. »