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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a assuré que son équipe ne méritait pas de perdre après qu’Aston Villa a mis fin à son début de saison parfait en Premier League. Un doublé de Nicolas Jackson a fait la différence à Villa Park, laissant l’Italien déplorer des erreurs individuelles et un manque de réussite devant le but.

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Un après-midi frustrant pour les champions

Revenant sur la prestation juste après le coup de sifflet final, Maresca a assuré que le score ne reflétait pas la physionomie du match. Le technicien italien estimait que son équipe en avait fait assez pour obtenir au moins un point, voire les trois, au vu du nombre d’occasions qu’elle s’était créées. « Dans l’ensemble, notre prestation a été bonne. Regardez le nombre d’occasions que nous avons créées. En seconde période, nous n’avons concédé que la transition qui a amené le but », a déclaré Maresca à TNT Sports. « Parfois, il faut mieux défendre ou avoir un peu plus de chance dans ce genre de transition, mais c’est le football. Nous en tirerons les leçons et passerons à autre chose. »

L’entraîneur de City était particulièrement contrarié par les buts encaissés, qu’il jugeait tout à fait évitables. Interrogé sur ce point, Maresca a répondu : « Absolument, les deux. Parfois, il faut avoir un peu plus de chance, car nous n’avons concédé que ces deux occasions. Mais nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Nous en avons eu énormément. Nous avons passé la majeure partie du match dans leur surface, mais il faut être efficace et éviter des erreurs comme celles qui ont conduit aux deux buts encaissés. »

Des erreurs défensives qui coûtent cher

Le premier but a profondément frustré le staff de City, car il est né d’une rare erreur défensive. John McGinn a profité d’un contrôle trop long de Marc Guehi pour glisser le ballon à Jackson, qui a habilement éliminé Elliot Anderson avant de tromper Gianluigi Donnarumma d’une frappe en hauteur et de donner l’avantage à Aston Villa.

City est brièvement revenu au score en début de seconde période grâce à une tête du toujours fiable Erling Haaland sur un centre d’Iliman Ndiaye. Mais l’égalisation n’a pas tenu longtemps : huit minutes plus tard, Jackson a repris un ballon à ras de terre d’Ibrahim Mbaye, entré en jeu, et sa frappe sans contrôle est passée sous la main gauche tendue de Donnarumma pour redonner l’avantage à Aston Villa.

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La malédiction de Villa Park se poursuit

Le bilan récent d’Aston Villa face à Manchester City devient de plus en plus impressionnant : cette victoire est sa cinquième lors des sept dernières confrontations entre les deux clubs. Elle a également permis de célébrer de la meilleure des manières le quatrième anniversaire de la nomination d’Unai Emery à la tête d’Aston Villa.

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Pour City, en revanche, ce stade reste un déplacement difficile. Interrogé sur les mauvais résultats récents du club à Villa Park, Maresca s’est concentré sur le match du jour. « Nous réessaierons la saison prochaine. Je ne peux analyser que le match d’aujourd’hui et je ne pense pas que nous méritions de perdre, mais nous avons perdu. On peut toujours en tirer des enseignements. Il y a certainement des choses que nous aurions pu mieux faire aujourd’hui. »

Le rebond attendu face à Brighton

City n’a guère le temps de s’attarder sur ce résultat, avec un match difficile de Coupe de la Ligue anglaise contre Brighton & Hove Albion prévu ce mercredi. Malgré la défaite, City conserve trois points d’avance en tête de la Premier League avant le match d’Arsenal, deuxième, contre Everton, tandis que la victoire d’Aston Villa le propulse dans la première moitié du classement.

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À l’approche de cette prochaine échéance, Maresca a salué le travail accompli sur la côte sud tout en soulignant que ses joueurs devaient être prêts pour une nouvelle bataille tactique. « Nous verrons. Ce sera un match différent, ils font un travail fantastique. Les deux matches seront difficiles. Mais nous devons récupérer et nous préparer pour cela », a-t-il conclu.