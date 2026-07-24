Antonela Roccuzzo, l'épouse de la star Lionel Messi, a brisé le silence après la vague de critiques acerbes qui a visé la sélection argentine à la suite de sa défaite sur le score d'un but à zéro face à son homologue espagnole en finale de la Coupe du monde 2026.

La compagne de la star Lionel Messi a exprimé son soutien total à l'Albiceleste via son compte Instagram, où elle a repartagé un message de l'écrivaine et journaliste Connie Ansaldi qui disait : « Fière d'être argentine. L'Argentine ressemble tout à fait à une famille ; il se peut que nous soyons en désaccord et que nous nous disputions entre nous, mais si quelqu'un vient de l'extérieur et s'en prend à nous, nous lui arracherons le foie. »

Cette publication constitue la première réponse claire et directe à l'attaque qui a visé l'équipe après les événements et les altercations survenus dans le sillage de la finale.

Après son retour dans sa ville natale de Rosario en compagnie de sa famille, Antonela a également réagi à une publication de la chanteuse argentine María Becerra, qui avait interprété l'hymne national de son pays juste avant le coup d'envoi de la finale.

Roccuzzo a commenté cette publication en déclarant : « Que l'Argentine aux immenses capacités dure à jamais », confirmant ainsi la constance de sa position en soutien à la sélection de son pays, au milieu de la vive polémique et des échanges médiatiques houleux qui ont entouré la fin de la fête mondiale, selon ce qu'a rapporté le réseau « RMC Sport ».