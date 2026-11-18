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Bernd Neuendorf a fait l’éloge de Philippe Diallo et assuré le candidat européen à la présidence de la FIFA du soutien de la Fédération allemande de football (DFB).

« Sa conception de la fonction et ses valeurs diffèrent nettement de celles du président actuel », a déclaré le président de la DFB dans un communiqué de la fédération. « Nous voulons un autre football, un meilleur football. Nous voulons une FIFA qui serve le football dans l’intérêt de toutes les fédérations membres. C’est pourquoi nous soutenons Philippe Diallo avec une grande conviction. »

Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), se présentera face au président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de l’élection organisée au congrès de l’instance mondiale en mars 2027. Infantino est sous pression après l’échec du projet visant à associer davantage les investisseurs privés aux compétitions phares de la FIFA, comme la Coupe du monde. Outre Diallo, le Japonais Kozo Tashima et l’ancien joueur de Tottenham Ramon Vega ont déclaré leur candidature ou fait part de leurs ambitions pour ce poste.

« Philippe Diallo défend un football qui assume ses responsabilités et relève avec détermination les défis de l’avenir. Je le connais bien et l’apprécie beaucoup, tant sur le plan humain que dans l’exercice de ses importantes fonctions dans le football », a souligné Neuendorf. « Nous échangeons régulièrement, étroitement, dans un climat de confiance et d’amitié. Il possède une grande expérience du football international et jouit d’une haute estime au sein de la famille européenne du football. »

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Le vice-président de la DFB, Hans-Joachim Watzke, croit « absolument » que Diallo a une chance réaliste face à Infantino, comme il l’a déclaré au Sport-Informations-Dienst : « Nous avons très bien travaillé ensemble au comité exécutif de l’UEFA, dans un esprit de collégialité. Sur le plan personnel, c’est quelqu’un de très agréable. »