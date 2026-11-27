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Xabi Alonso a reconnu que Chelsea manquait de confiance et peinait à conserver ses avantages après sa défaite 3-2 à Nottingham Forest vendredi, la troisième de suite en Premier League. L’entraîneur de Chelsea a appelé tout le club à rester uni, tandis que le milieu Jordan Henderson a admis que les joueurs ne savaient pas ce qui n’allait pas.

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Alonso : « Nous sommes responsables »

Interrogé par Sky Sports après la défaite au City Ground, Alonso a appelé tout le monde à Chelsea à faire bloc. « Tous les membres du club et de l’équipe, nous devons rester unis et traverser cette période ensemble. Nous devons faire face à la situation et nous sommes responsables », a-t-il déclaré. « C’est une période difficile pour tout le monde au club, pour l’équipe et les supporters. Nous sommes déçus de perdre à nouveau, mais nous devons continuer à chercher des solutions. »

« Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous manquons de confiance et l’équipe a du mal à conserver un résultat. »

Fofana soutenu malgré les huées

Wesley Fofana a été hué par les supporters de Chelsea dès le coup d’envoi à la suite de son interview non autorisée sur YouTube. Le défenseur a ensuite concédé le penalty à l’origine du deuxième but de Forest avant d’être remplacé. Interrogé sur la confiance de Fofana, Alonso a répondu : « Nous devons soutenir tout le monde. Nous savons que nous traversons une période difficile. Nous devons rester unis. »

Sur les problèmes défensifs, il a ajouté : « Nous pouvons faire mieux, c’est certain. À ce niveau, il faut savoir conserver un résultat et ne pas encaisser autant de buts. C’est pour cela que nous perdons. » Seul Crystal Palace, dernier avec 27 buts encaissés, en a concédé davantage en championnat que Chelsea, qui en compte 23.

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Henderson cherche des réponses

Interrogé après le match sur ce qui n’allait pas, le milieu de Chelsea Henderson a reconnu : « Si nous le savions, nous ne perdrions pas de matches. Dans le football, il faut relever des défis différents chaque jour, chaque semaine. »

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« La Premier League est difficile. Nous devons simplement continuer à travailler dur chaque jour pour progresser. Bien sûr, personne n’est heureux en ce moment. Nous avons perdu trop de matches récemment et nous devons mieux jouer. C’est aussi simple que cela, mais nous allons continuer à travailler. »

Emegha, rare point positif

Alonso a tout de même trouvé un motif de satisfaction avec Emmanuel Emegha, qui a marqué deux fois après son entrée en jeu . « Il apporte beaucoup, c’est certain. Il a bien joué. C’est un point positif », a-t-il déclaré.

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Chelsea, qui a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, occupe la huitième place, mais pourrait reculer jusqu’à la 13e d’ici la fin du week-end.