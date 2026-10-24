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Roberto De Zerbi a exhorté ses joueurs de Tottenham à croire qu’ils pouvaient réécrire l’histoire du club après leur retentissante victoire 2-0 contre Chelsea en Premier League. De Zerbi a salué la combativité de son groupe et l’exécution de son plan tactique après cette rare victoire à Stamford Bridge, obtenue en profitant d’une seconde période chaotique marquée par l’expulsion de Cole Palmer.

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Changer l’histoire à Stamford Bridge

Tottenham a décroché samedi sa deuxième victoire seulement en championnat sur le terrain de Chelsea depuis 1990, au terme d’un derby londonien houleux disputé sous une pluie battante. Mike Penders a inscrit un but contre son camp catastrophique avant que Palmer ne soit expulsé du côté de Chelsea, permettant à Mathys Tel de sceller la victoire 2-0 en fin de match.

Au micro de BBC Match of the Day, De Zerbi a exprimé son immense fierté. « Je pense que nous méritions de gagner. Les joueurs ont très bien travaillé, ils ont très bien préparé le match. Ce matin, hier, tous les jours de la semaine dernière. Et les qualités des joueurs sont évidentes, a déclaré De Zerbi. Je suis heureux de l’état d’esprit des joueurs. Je pense que nous devons changer la dernière partie de l’histoire de notre club. J’aimerais continuer dans cette voie. »

La bataille du milieu de terrain remportée

Le match a été largement marqué par un âpre combat physique au milieu de terrain. De Zerbi a souligné combien sa préparation tactique et son approche physique avaient été déterminantes pour prendre le dessus sur une équipe de Chelsea bien organisée.

« Le football, c’est la qualité du jeu et celle des joueurs, bien sûr, mais c’est une compétition. C’est un combat. Il faut courir, se battre et arriver le premier sur les deuxièmes ballons, a ajouté De Zerbi. Il faut gagner les duels, et c’est ce que nous avons fait. Nous savions que Chelsea jouait très bien, avec une organisation claire et une structure bien définie sur le terrain. Nous avons préparé nos joueurs avec deux milieux de terrain et James Maddison, libre de ses mouvements pour flairer le bon positionnement. »

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La blessure de Maddison et la confiance dans le projet

Tottenham a connu un coup dur lorsque Maddison a dû sortir au début de la seconde période, même si Conor Gallagher a livré une très bonne prestation face à son ancien club. De Zerbi a salué les deux milieux de terrain et minimisé la blessure : « Il a très bien joué tant qu’il était sur le terrain, puis Gallagher a joué avec des caractéristiques différentes. Un style différent, mais il a très bien joué. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Nous devons voir. »

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De Zerbi a également fait l’éloge de Tel, dont une superbe action individuelle a parachevé la victoire : « Mathys a besoin de jouer pour comprendre le football, devenir plus calme, mais c’est un grand talent. » Il s’est aussi réjoui d’avoir récompensé les supporters qui avaient fait le déplacement : « Je pense qu’il est important que les joueurs croient davantage en eux-mêmes, car ils ont énormément de qualités. Nous sommes heureux pour les supporters, avant tout, parce que nous savons ce que signifie battre Chelsea, et pour le club aussi. Ces dernières années, ils ont souffert, comme les supporters. Ils croient en ce projet, en ce groupe, et je suis heureux pour eux. »

Et maintenant, pour Tottenham ?

Après deux victoires consécutives en Premier League, Tottenham est remonté à la 12e place du classement et a considérablement renforcé sa confiance.

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De Zerbi espère que son groupe conservera cet état d’esprit combatif lors de ses prochains matches sur la scène nationale, tout en attendant de nouveaux examens médicaux concernant l’état de Maddison avant le week-end.