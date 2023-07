"Nous avons beaucoup d'enthousiasme", les premiers mots de Marcelino avec l'OM

Ce mardi, Marcelino a officiellement été présenté en tant qu'entraîneur de l'OM.

Arrivé en remplacement d'Igor Tudor, Marcelino est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille et a été présenté ce mardi. Le coach espagnol, présent en compagnie du président Pablo Longoria, s'est ensuite présenté face à la presse pour évoquer son arrivée en terre phocéenne et le travail qui l'y attend.

Marcelino se réjouit d'arriver à l'OM

Dans un premier temps, l'ancien Sévillan s'est montré très heureux de rejoindre le club français, qu'il considère comme l'un des meilleurs d'Europe. "C'est une opportunité en or d'entraîner l'un des meilleurs clubs d'Europe. Nous avons beaucoup d'enthousiasme de relever ce défi. Nous avons cette passion pour le foot. On arrive ici, on arrive dans un club historique, qui est le seul à avoir remporter la Ligue des champions. (...) Il faudra jouer avec beaucoup d'intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l'OM. On va essayer d'apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan 'droit au but' devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole", a-t-il expliqué dans un premier temps.

Concernant le recrutement, Marcelino a indiqué qu'il resterait proche de son 4-4-2 habituel avec possibilité d'y apporter quelques variations. "Nous avons une organisation qui dépend des joueurs. Cela ne s'éloignera pas du 4-4-2 mais on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3, cela dépend des profils. On ne va pas changer de système en fonction de l'adversaire et se concentrer sur nous même", a ajouté le nouvel entraîneur marseillais. "Dans le football, je respecte toutes les idées, mais le plus important est que tous les joueurs s'identifient à mon jeu. Par exemple, il n'y aura pas de marquage individuel, 80% des matchs se joueront avec une défense à 4 avec un marquage en zone. Le contre pressing, j'adore".