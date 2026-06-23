« Nous allons laisser notre empreinte face à Messi ! »… Jamal El-Salamy dévoile les raisons de la défaite face à l'Algérie

L’entraîneur marocain Jamal El-Salamy, à la tête de la sélection jordanienne, a imputé l’élimination précoce de son équipe de la Coupe du monde 2026 au manque d’expérience de ses joueurs dans les grandes compétitions. Battue pour la deuxième fois consécutive par l’Algérie (2-1) au stade San Francisco Bay Area, la Jordanie a cédé sur deux coups de pied arrêtés juste avant la mi-temps.

Il a expliqué que les ajustements tactiques algériens, notamment l’entrée d’un attaquant imposant, avaient exploité le manque d’expérience de ses joueurs, qui ont concédé deux buts sur corner alors qu’ils attendaient des remplacements à la mi-temps. Il a souligné : « Nous avons livré un match formidable dont nous devons être fiers, et nous avons été meilleurs que lors de notre premier match contre l’Autriche. »

Il considère toutefois que le match face à l’Argentine lors de la dernière journée reste « une occasion de réaliser une performance exceptionnelle qui marquera l’histoire du football jordanien », même si l’élimination de la sélection, dès la phase de groupes et malgré sa participation historique, est déjà actée.

Il a également révélé que le prince héritier de Jordanie, Al-Hussein bin Abdullah II, s’était rendu dans le vestiaire après la rencontre pour féliciter les joueurs. « Après une défaite, les sentiments négatifs prédominent, mais ses paroles ont réconforté le groupe », a-t-il expliqué, soulignant le soutien royal malgré ces résultats décevants.