Nottingham Forest-Chelsea : présentation du match de Premier League

Premier League - Journée 12 27 nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest reçoit Chelsea au City Ground vendredi soir pour un match de Premier League que les deux équipes ont désespérément besoin de gagner. Le coup d’envoi sera donné le 27 novembre à 16 h (EST) et 20 h (GMT).

Nottingham Forest cherche encore ses marques sous sa nouvelle direction

Forest reste sur une défaite 2-0 à Bournemouth, sa deuxième en trois matches de championnat. Le club occupe la 17e place et cherche encore à obtenir des résultats plus réguliers sous les ordres de son nouvel entraîneur, Oliver Glasner. Forest ne devance Sunderland et la zone de relégation qu’à la différence de buts, avec seulement deux victoires en 11 matches de Premier League cette saison. Sa dernière victoire à domicile a toutefois été un superbe succès 3-1 contre Manchester City. Glasner voudra remédier aux difficultés de son attaque, restée muette lors de trois de ses cinq derniers matches de championnat. Tous les regards seront tournés vers Liam Delap, auteur d’un doublé face à City, où il a été formé, et désormais opposé à son ancien club, Chelsea.

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Chelsea sous pression

Chelsea a aussi un problème à régler sous la direction de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Le club s’est incliné 4-1 à domicile contre Leeds United samedi, malgré l’ouverture du score d’Emanuel Emegha. C’était sa troisième défaite en quatre matches de championnat, et il a encaissé 20 buts en 11 rencontres. Les supporters ont sifflé au coup de sifflet final à Stamford Bridge, et la charnière centrale d’Alonso fait l’objet de vives critiques. Chelsea est huitième, à 12 points du leader, Arsenal. Avec cinq victoires, un nul et cinq défaites, son bilan résume bien son début de saison irrégulier.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Forest n’a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers matches de championnat à domicile et n’a pas gardé sa cage inviolée depuis huit rencontres.

Le meneur de jeu de Forest Morgan Gibbs-White est deuxième de Premier League pour les grosses occasions créées (neuf).

Chelsea n’a remporté qu’un de ses quatre derniers déplacements en Premier League, inscrivant trois buts sur cette période.

Chelsea sera privé de Reece James, Maxence Lacroix et Joao Pedro. La participation de Moises Caicedo est incertaine en raison d’un problème au dos.

L’équipe en déplacement a remporté cinq des six dernières confrontations entre les deux clubs en Premier League.

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Compositions probables

Forest (3-4-2-1) : Sels ; Cunha, Milenkovic, Murillo ; Munoz, McAtee, Yates, Williams ; Ndoye, Gibbs-White ; Delap.

Chelsea (4-2-3-1) : Martinez ; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria ; Lavia, Henderson ; Estevao, Palmer, Rogers ; Emegha.

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