Comment regarder Nottingham Forest-Chelsea avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 27 nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest reçoit Chelsea vendredi au City Ground pour un match de Premier League entre deux équipes en quête de stabilité.

Forest occupe la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation, après n’avoir remporté que deux de ses 11 premiers matches de championnat. Oliver Glasner n’a pas caché sa frustration, estimant que les exigences au sein du club n’étaient « pas assez élevées ».

L’entraîneur a également discuté avec le propriétaire Evangelos Marinakis d’un renforcement de l’effectif. Forest espère recruter jusqu’à cinq joueurs en janvier. Une victoire 3-1 contre Manchester City plus tôt ce mois-ci a montré de quoi l’équipe était capable, mais elle s’est ensuite inclinée 2-0 à Bournemouth lors de sa dernière sortie.

Chelsea arrive à la huitième place et sous pression après une défaite 4-1 à domicile contre Leeds United. C’était la première victoire de Leeds dans l’ouest de Londres depuis 1999.

L’équipe de Xabi Alonso a aussi connu une scène gênante après ce match. Cole Palmer n’a pas applaudi les supporters locaux au coup de sifflet final et a eu un échange avec son coéquipier Joao Pedro dans le tunnel menant aux vestiaires.

Chelsea est également durement touché par les blessures, ce qui laisse à Alonso un effectif plus réduit qu’il ne le souhaiterait pour ce déplacement chez une équipe qui a désespérément besoin de points.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, les moyens de suivre la rencontre et ce qui vous attend au City Ground.

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